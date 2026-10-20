Як зменшити жир на животі: 4 ефективні вправи з гантелями та гирями

Жир на животі може зникати повільно, навіть якщо ви регулярно займаєтеся спортом. Щоб досягти результату, важливо поєднувати збалансоване харчування, кардіонавантаження та силові тренування.

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Вправи з гантелями й гирями допомагають зміцнити м’язи, підвищити витривалість і збільшити витрати енергії. Видання eatthis.com розповідає про чотири ефективні рухи, які варто додати до свого тренувального плану.

Станова тяга з гирею

Ця вправа залучає м’язи спини, сідниць і задньої поверхні стегон, а також допомагає зміцнити корпус.

Як виконувати:

Поставте ноги трохи ширше за гирю.

Відведіть таз назад і зігніть коліна, щоб узятися за ручку.

Тримайте спину рівною, а м’язи живота напруженими.

Відштовхніться стопами від підлоги та випряміться, піднімаючи гирю.

У верхній точці напружте сідниці, а потім контрольовано опустіть вагу.

Виконайте 3 підходи по 10 повторень.

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Тяга гантелей у планці

Вправа поєднує силове навантаження на спину з роботою м’язів живота, які допомагають утримувати стабільне положення тіла.

Як виконувати:

Прийміть положення планки на прямих руках, спираючись на гантелі. Розставте стопи ширше для кращої рівноваги.

Напружте прес і сідниці, не прогинайте поперек.

Підніміть одну гантель до стегна, відводячи лікоть назад.

Поверніть руку у вихідне положення та повторіть рух іншою рукою.

Зробіть 3 підходи по 6-8 повторень на кожну руку.

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Жим гантелей над головою стоячи

Цей рух зміцнює плечі й трицепси, а для підтримання рівноваги також потребує активної роботи м’язів корпусу.

Як виконувати:

Візьміть гантелі та розташуйте їх на рівні плечей, повернувши долоні одна до одної.

Напружте м’язи живота й сідниць.

Підніміть гантелі над головою, випрямляючи руки без різких рухів.

Повільно опустіть вагу до плечей.

Виконайте 3 підходи по 10 повторень.

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Болгарські спліт-присідання

Ця вправа допомагає зміцнити квадрицепси, сідниці та м’язи, які відповідають за стабільність тіла.

Як виконувати:

Станьте спиною до лави або стійкої опори та покладіть на неї одну ногу.

Іншу ногу виставте вперед на зручну відстань.

За бажанням візьміть гантелі в руки.

Повільно опустіться вниз, згинаючи передню ногу. Заднє коліно має наблизитися до підлоги.

Відштовхніться передньою стопою та поверніться у вихідне положення.

Зробіть 3 підходи по 10 повторень на кожну ногу.

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Регулярне виконання цих вправ допоможе розвинути силу й витривалість, зміцнити м’язи та підтримувати фізичну форму. Для помітного зменшення жирових відкладень поєднуйте силові навантаження з кардіотренуваннями, повноцінним харчуванням і достатнім відпочинком.

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