Як зменшити жир на животі: 4 ефективні вправи з гантелями та гирями
Жир на животі може зникати повільно, навіть якщо ви регулярно займаєтеся спортом. Щоб досягти результату, важливо поєднувати збалансоване харчування, кардіонавантаження та силові тренування.
Вправи з гантелями й гирями допомагають зміцнити м’язи, підвищити витривалість і збільшити витрати енергії. Видання eatthis.com розповідає про чотири ефективні рухи, які варто додати до свого тренувального плану.
Станова тяга з гирею
Ця вправа залучає м’язи спини, сідниць і задньої поверхні стегон, а також допомагає зміцнити корпус.
Як виконувати:
- Поставте ноги трохи ширше за гирю.
- Відведіть таз назад і зігніть коліна, щоб узятися за ручку.
- Тримайте спину рівною, а м’язи живота напруженими.
- Відштовхніться стопами від підлоги та випряміться, піднімаючи гирю.
- У верхній точці напружте сідниці, а потім контрольовано опустіть вагу.
Виконайте 3 підходи по 10 повторень.
Тяга гантелей у планці
Вправа поєднує силове навантаження на спину з роботою м’язів живота, які допомагають утримувати стабільне положення тіла.
Як виконувати:
- Прийміть положення планки на прямих руках, спираючись на гантелі. Розставте стопи ширше для кращої рівноваги.
- Напружте прес і сідниці, не прогинайте поперек.
- Підніміть одну гантель до стегна, відводячи лікоть назад.
- Поверніть руку у вихідне положення та повторіть рух іншою рукою.
Зробіть 3 підходи по 6-8 повторень на кожну руку.
Жим гантелей над головою стоячи
Цей рух зміцнює плечі й трицепси, а для підтримання рівноваги також потребує активної роботи м’язів корпусу.
Як виконувати:
- Візьміть гантелі та розташуйте їх на рівні плечей, повернувши долоні одна до одної.
- Напружте м’язи живота й сідниць.
- Підніміть гантелі над головою, випрямляючи руки без різких рухів.
- Повільно опустіть вагу до плечей.
Виконайте 3 підходи по 10 повторень.
Болгарські спліт-присідання
Ця вправа допомагає зміцнити квадрицепси, сідниці та м’язи, які відповідають за стабільність тіла.
Як виконувати:
- Станьте спиною до лави або стійкої опори та покладіть на неї одну ногу.
- Іншу ногу виставте вперед на зручну відстань.
- За бажанням візьміть гантелі в руки.
- Повільно опустіться вниз, згинаючи передню ногу. Заднє коліно має наблизитися до підлоги.
- Відштовхніться передньою стопою та поверніться у вихідне положення.
Зробіть 3 підходи по 10 повторень на кожну ногу.
Регулярне виконання цих вправ допоможе розвинути силу й витривалість, зміцнити м’язи та підтримувати фізичну форму. Для помітного зменшення жирових відкладень поєднуйте силові навантаження з кардіотренуваннями, повноцінним харчуванням і достатнім відпочинком.
Раніше OBOZ.UA розповідав, які вправи допоможуть схуднути після 50 років.
Підписуйтесь на канали OBOZ.UA в Telegram та Viber, щоб бути в курсі останніх подій.
Тільки перевірена інформація в нас у Telegram, Viber та застосунку OBOZ.UA.
Не ведіться на фейки!