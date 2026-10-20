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Як зменшити жир на животі: 4 ефективні вправи з гантелями та гирями

Руслана СтрілецьРуслана Стрілець
Time to read2 хв
744
Як зменшити жир на животі: 4 ефективні вправи з гантелями та гирями
4 силові вправи для схуднення: як зробити живіт підтягнутішим. Джерело: magnific

Жир на животі може зникати повільно, навіть якщо ви регулярно займаєтеся спортом. Щоб досягти результату, важливо поєднувати збалансоване харчування, кардіонавантаження та силові тренування.

Вправи з гантелями й гирями допомагають зміцнити м’язи, підвищити витривалість і збільшити витрати енергії. Видання eatthis.com розповідає про чотири ефективні рухи, які варто додати до свого тренувального плану.

Як зменшити жир на животі: 4 ефективні вправи з гантелями та гирями

Джерело: Shuttertstock

Станова тяга з гирею

Ця вправа залучає м’язи спини, сідниць і задньої поверхні стегон, а також допомагає зміцнити корпус.

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Як виконувати:

  • Поставте ноги трохи ширше за гирю.
  • Відведіть таз назад і зігніть коліна, щоб узятися за ручку.
  • Тримайте спину рівною, а м’язи живота напруженими.
  • Відштовхніться стопами від підлоги та випряміться, піднімаючи гирю.
  • У верхній точці напружте сідниці, а потім контрольовано опустіть вагу.

Виконайте 3 підходи по 10 повторень.

Як зменшити жир на животі: 4 ефективні вправи з гантелями та гирями

Джерело: Shuttertstock

Тяга гантелей у планці

Вправа поєднує силове навантаження на спину з роботою м’язів живота, які допомагають утримувати стабільне положення тіла.

Як виконувати:

  • Прийміть положення планки на прямих руках, спираючись на гантелі. Розставте стопи ширше для кращої рівноваги.
  • Напружте прес і сідниці, не прогинайте поперек.
  • Підніміть одну гантель до стегна, відводячи лікоть назад.
  • Поверніть руку у вихідне положення та повторіть рух іншою рукою.

Зробіть 3 підходи по 6-8 повторень на кожну руку.

Як зменшити жир на животі: 4 ефективні вправи з гантелями та гирями

Джерело: Shuttertstock

Жим гантелей над головою стоячи

Цей рух зміцнює плечі й трицепси, а для підтримання рівноваги також потребує активної роботи м’язів корпусу.

Як виконувати:

  • Візьміть гантелі та розташуйте їх на рівні плечей, повернувши долоні одна до одної.
  • Напружте м’язи живота й сідниць.
  • Підніміть гантелі над головою, випрямляючи руки без різких рухів.
  • Повільно опустіть вагу до плечей.

Виконайте 3 підходи по 10 повторень.

Як зменшити жир на животі: 4 ефективні вправи з гантелями та гирями

Джерело: Shuttertstock

Болгарські спліт-присідання

Ця вправа допомагає зміцнити квадрицепси, сідниці та м’язи, які відповідають за стабільність тіла.

Як виконувати:

  • Станьте спиною до лави або стійкої опори та покладіть на неї одну ногу.
  • Іншу ногу виставте вперед на зручну відстань.
  • За бажанням візьміть гантелі в руки.
  • Повільно опустіться вниз, згинаючи передню ногу. Заднє коліно має наблизитися до підлоги.
  • Відштовхніться передньою стопою та поверніться у вихідне положення.

Зробіть 3 підходи по 10 повторень на кожну ногу.

Регулярне виконання цих вправ допоможе розвинути силу й витривалість, зміцнити м’язи та підтримувати фізичну форму. Для помітного зменшення жирових відкладень поєднуйте силові навантаження з кардіотренуваннями, повноцінним харчуванням і достатнім відпочинком.

Раніше OBOZ.UA розповідав, які вправи допоможуть схуднути після 50 років.

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