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Як зміцнити коліна після 60 років: 5 ефективних вправ на стільці

Руслана СтрілецьРуслана Стрілець
Time to read3 хв
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Як зміцнити коліна після 60 років: 5 ефективних вправ на стільці
Дізнайтеся, які вправи сидячи допомагають активувати м’язи стегон і підтримувати колінні суглоби. Джерело: magnific

Після 60 років м’язи ніг можуть слабшати, а коліна – втрачати стійкість і рухливість. Через це стає важче ходити, підніматися сходами та вставати зі стільця.

Щоб зміцнити колінні суглоби й знизити ризик падінь, не обов’язково виконувати складні силові вправи. Видання eatthis.com опублікувало п’ять простих вправ на стільці, які допоможуть підтримувати силу ніг і зберігати активність із віком.

За словами хірурга-ортопеда Наташі Трентакости, такі тренування особливо корисні для людей, які відновлюються після травм або операцій, мають проблеми з рівновагою чи артритом або повертаються до фізичної активності після тривалої перерви.

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Вставання зі стільця

Ця вправа активує квадрицепси та сідничні м’язи, які допомагають розгинати ноги й підтримувати коліна під час ходьби та підйому сходами.

Трентакоста наголошує, що особливу увагу потрібно приділяти повільному опусканню на стілець. Такий рух допомагає ефективніше навантажувати м’язи стегон.

Як виконувати:

  1. Сядьте на міцний стілець, поставивши стопи на ширині стегон.
  2. Схрестіть руки на грудях.
  3. Злегка нахиліться вперед і підніміться, відштовхуючись стопами від підлоги.
  4. Повільно поверніться в положення сидячи, контролюючи рух.

Розгинання ніг сидячи

Вправа спрямована на зміцнення квадрицепсів – м’язів передньої поверхні стегна. Вони важливі для стабільності колін, ходьби та підйому сходами.

Як виконувати:

  1. Сядьте рівно, зігнувши коліна приблизно під кутом 90 градусів.
  2. Повільно випряміть одну ногу перед собою.
  3. Затримайтеся на 2–3 секунди.
  4. Контрольовано опустіть ногу.
  5. Повторіть рух іншою ногою.

Коли вправа стане легкою, можна спробувати додатковий опір за допомогою спеціальної стрічки, якщо це не спричиняє болю.

Ходьба сидячи

Піднімання колін у положенні сидячи активує згиначі стегна та допомагає тренувати контроль над тулубом. Сильніші м’язи стегон сприяють кращій рухливості й полегшують виконання повсякденних завдань.

Як виконувати:

  1. Сядьте ближче до краю стільця, тримаючи спину рівно.
  2. Поставте стопи на підлогу на ширині стегон.
  3. Повільно підніміть одне коліно, не відхиляючись назад.
  4. Опустіть ногу та повторіть рух іншою.
  5. Продовжуйте почергово піднімати коліна, наче маршируючи.

Розведення колін зі стрічкою опору

Цей рух активує середній і малий сідничні м’язи. Вони допомагають утримувати таз у стабільному положенні та контролювати розташування колін під час ходьби й вставання.

Як виконувати:

  1. Сядьте рівно на стілець.
  2. Розмістіть еластичну стрічку трохи вище колін.
  3. Повільно розведіть коліна в сторони, долаючи опір стрічки.
  4. На мить затримайтеся.
  5. Плавно поверніться у вихідне положення.

Стежте, щоб рух був контрольованим, а спина залишалася рівною.

Зміцнення підколінних сухожиль сидячи

Ця вправа допомагає навантажити м’язи задньої поверхні стегна без значних рухів у колінному суглобі. Вона може бути корисною людям, яким складно виконувати активніші вправи через скутість або дискомфорт.

Як виконувати:

  1. Сядьте на стілець і поставте стопи на підлогу.
  2. Висуньте одну п’яту трохи вперед.
  3. Притисніть п’яту до підлоги та спробуйте потягнути її назад, не переміщуючи ногу.
  4. Утримуйте напруження кілька секунд.
  5. Розслабте м’язи та повторіть вправу іншою ногою.

Як тренуватися безпечно?

Починайте з невеликої кількості повторень і поступово збільшуйте навантаження відповідно до своїх можливостей. Обирайте стійкий стілець, який не ковзає, а всі рухи виконуйте повільно та без ривків.

Вправи на стільці допомагають зміцнювати м’язи, але не гарантують швидшого відновлення колін порівняно з присіданнями. Якщо під час тренування виникає біль, припиніть виконання. За наявності захворювань колін або після операції узгодьте програму занять із лікарем чи фізичним терапевтом.

Раніше OBOZ.UA писав, які вправи допоможуть покращити рівновагу після 65 років.

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