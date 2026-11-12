Як зміцнити м'язи живота після 65 років: 4 ефективні вправи

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
ОліяНайбільший в Україні виробник олії повністю зупинив роботу через російські обстріли: які бренди зникнуть із полицьКушнер, Зеленський і ВіткоффЗеленський провів переговори з Віткоффом і Кушнером в Ірландії: основні тези. ВідеоДмитро ПєсковКремль вимагає документального оформлення гарантій нерозширення НАТО на схід, – ПєсковПутін уперше відреагував на рішення Канади щодо збірної Росії й став посміховиськомПутін уперше відреагував на рішення Канади щодо збірної Росії й став посміховиськомУкраїнка намагалась незаконно вивезти в Румунію 500 пачок сигарет: де вона їх ховала. ФотоУкраїнка намагалась незаконно вивезти в Румунію 500 пачок сигарет: де вона їх ховала. ФотоІлюстрація до гороскопаФінал року Вогняного Коня: яким знакам китайського зодіаку усміхнеться удача до лютогоМагучіх вразила своїм вчинком у США та потрапила на відеоМагучіх вразила своїм вчинком у США та потрапила на відеоРосіяни знову атакували рятувальників на пошукових роботах у Комишувасі: пошкоджено спецтехніку. ФотоРосіяни знову атакували рятувальників на пошукових роботах у Комишувасі: пошкоджено спецтехніку. ФотоВізит Віткоффа і Кушнера до Москви не змінив позицій Путіна щодо війни в Україні – BloombergВізит Віткоффа і Кушнера до Москви не змінив позицій Путіна щодо війни в Україні – Bloomberg"Ті часи давно минули": Трамп заявив, що США більше не потребують угоди з Іраном, і доручив Венсу боротися з корупцією"Ті часи давно минули": Трамп заявив, що США більше не потребують угоди з Іраном, і доручив Венсу боротися з корупцією
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Як зміцнити м'язи живота після 65 років: 4 ефективні вправи

Руслана СтрілецьРуслана Стрілець
Time to read3 хв
1,4 т.
Як зміцнити м'язи живота після 65 років: 4 ефективні вправи
4 вправи стоячи для живота після 65 років: тренерка радить виконувати їх замість сотень скручувань. Джерело: magnific

Після 65 років підтримувати тонус м'язів живота та зберігати стійкість тіла стає особливо важливо. Звичайна ходьба корисна для здоров'я, проте вона не завжди забезпечує достатнє навантаження на м'язи кора.

Фітнес-тренерка Нонна Глейзер рекомендує чотири прості вправи стоячи, які допомагають зміцнити прес, покращити поставу та координацію. Для їх виконання не потрібні спеціальне обладнання чи складні тренажери, пише eatthis.com.

"Я завжди кажу людям не зациклюватися на тому, що для зміцнення преса потрібно лягати на підлогу й виконувати сотні скручувань. Деякі з моїх улюблених вправ для кора виконуються саме стоячи, особливо коли йдеться про старших клієнтів", – пояснює тренерка.

За її словами, такі рухи допомагають тренувати м'язи в природному для повсякденного життя положенні. Вони вчать тіло утримувати рівновагу, переносити вагу та стабілізувати корпус. Ходьба добре підтримує роботу серця, але не забезпечує такого самого навантаження на м'язи кора.

Читайте також
Руслана СтрілецьРуслана Стрілець
4,5 т.
5 вправ для зміцнення ніг після 65 років: допоможуть повернути силу, як у 40
4,5 т.
5 вправ для зміцнення ніг після 65 років: допоможуть повернути силу, як у 40
Руслана СтрілецьРуслана Стрілець
3,1 т.
4 вправи щоранку: тренер розповів, як зміцнити прес і підтягнути живіт
3,1 т.
4 вправи щоранку: тренер розповів, як зміцнити прес і підтягнути живіт
Руслана СтрілецьРуслана Стрілець
5,4 т.
5 вправ для зміцнення ніг після 65 років: чоловікам варто виконувати їх регулярно
5,4 т.
5 вправ для зміцнення ніг після 65 років: чоловікам варто виконувати їх регулярно

Піднімання колін стоячи

Ця вправа активізує м'язи живота, допомагає розвивати рівновагу та зміцнювати нижню частину тіла.

Як виконувати:

  1. Станьте прямо, розташувавши стопи на ширині стегон.
  2. Для рівноваги тримайтеся за спинку стійкого стільця або край столу.
  3. Повільно підніміть ліве коліно до рівня стегна.
  4. Затримайтеся на секунду, напружуючи м'язи живота, а потім опустіть ногу.
  5. Повторіть рух правою ногою.

Виконайте по 10 повторень для кожної ноги. Під час вправи стежте за поставою та не затримуйте дихання.

Діагональні скручування стоячи

Рух допомагає опрацювати косі м'язи живота, покращити координацію та підтримати хребет.

"Не поспішайте – важливо відчувати роботу м'язів талії. Ця вправа залучає косі м'язи живота, розвиває координацію та зміцнює м'язи, які підтримують хребет", – зазначає Глейзер.

Як виконувати:

  1. Станьте рівно, заведіть руки за голову.
  2. Підтягніть правий лікоть у напрямку до лівого коліна.
  3. Поверніться у вихідне положення.
  4. Повторіть рух, наближаючи лівий лікоть до правого коліна.
  5. Чергуйте сторони, виконуючи рухи без різких ривків.

Зробіть по 10 повторень на кожну сторону.

Відведення ноги вбік стоячи

Ця вправа не лише залучає м'язи живота, а й зміцнює стегна, від яких значною мірою залежить стійкість під час ходьби.

"Можливо, ви не сприймаєте цей рух як вправу для преса, але м'язи кора постійно працюють, щоб утримувати тіло в стабільному положенні. Крім того, ви зміцнюєте стегна, які важливі для рівноваги та профілактики падінь", – пояснює тренерка.

Як виконувати:

  1. Станьте прямо, ноги розташуйте на ширині стегон. Руки покладіть на талію або тримайтеся за стілець.
  2. Напружте м'язи живота та перенесіть вагу на ліву ногу.
  3. Праву ногу, не згинаючи, повільно відведіть убік. Стопу тримайте прямо.
  4. Підніміть ногу настільки високо, наскільки дозволяє комфорт, затримайтеся на мить і поверніть її на підлогу.
  5. Повторіть рух іншою ногою.

Виконайте по 10-12 повторень для кожної ноги.

Ходьба на місці з підйомом рук

Цей рух одночасно залучає м'язи живота, рук і ніг. Він також допомагає розвивати координацію та контроль над тілом.

"Під час цієї вправи м'язи кора, рук і ніг працюють разом. Це сприяє покращенню координації. Якщо вам незручно піднімати руки над головою, можна залишити їх на нижчому рівні", – радить Глейзер.

Як виконувати:

  1. Станьте рівно, розставивши ноги на ширині стегон.
  2. Підніміть ліве коліно до рівня стегна, одночасно витягуючи праву руку вгору.
  3. Опустіть руку й ногу.
  4. Тепер підніміть праве коліно та ліву руку.
  5. Чергуйте рухи, зберігаючи рівну поставу та контроль над тілом.

Виконуйте вправу в комфортному темпі, не забуваючи про рівномірне дихання.

Раніше OBOZ.UA писав, які вправи на ліжку можна виконувати після 60 років.

Підписуйтесь на канали OBOZ.UA в Telegram та Viber, щоб бути в курсі останніх подій.

Схожі теми
здоров'яВправиФітнеспорада
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!