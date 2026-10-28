Як зміцнити плечі після 60 років: 4 прості вправи для виконання вдома

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Дрони атакували Росію: у Москві розвернули літаки, в Башкортостані після вибухів піднявся дим. Фото і відеоДрони атакували Росію: у Москві розвернули літаки, в Башкортостані після вибухів піднявся дим. Фото і відеоЗСУ відмінусували 1560 окупантів та збили ворожий літак: дані ГенштабуЗСУ відмінусували 1560 окупантів та збили ворожий літак: дані ГенштабуРосія зробила ставку на ерзац-ракети, щоб здешевити удари по Україні: які вже використовуються для терору і чим небезпечний "Філін"Росія зробила ставку на ерзац-ракети, щоб здешевити удари по Україні: які вже використовуються для терору і чим небезпечний "Філін"День вигідних пропозицій і важливих угод: Леви, будьте готові до ситуацій із минулого, а Близнюки до великих грошей – гороскоп на 29 жовтняДень вигідних пропозицій і важливих угод: Леви, будьте готові до ситуацій із минулого, а Близнюки до великих грошей – гороскоп на 29 жовтняЗаслужена артистка Злата Огнєвіч назвала топ-5 своїх фаворитів серед нових українських артистівЗаслужена артистка Злата Огнєвіч назвала топ-5 своїх фаворитів серед нових українських артистівОкупанти запустили по Україні 112 дронів, сили ППО збили 97 цілей: наслідки ворожих ударівОкупанти запустили по Україні 112 дронів, сили ППО збили 97 цілей: наслідки ворожих ударівЇх не дочекались вдома діти: на Сумщині під час розмінування загинули двоє саперів ДСНС. ФотоЇх не дочекались вдома діти: на Сумщині під час розмінування загинули двоє саперів ДСНС. ФотоВ якому місці дозволена зупинка? Тест для водіївВ якому місці дозволена зупинка? Тест для водіївІлюстрація - пара обіймаєтьсяУкраїнці масово купують нерухомість у курортному місті Європи: які ціни на житлоВчені навчилися передавати запахи через інтернет: як працює нова технологія ScentronicВчені навчилися передавати запахи через інтернет: як працює нова технологія Scentronic
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Як зміцнити плечі після 60 років: 4 прості вправи для виконання вдома

Руслана СтрілецьРуслана Стрілець
Time to read2 хв
5,3 т.
Як зміцнити плечі після 60 років: 4 прості вправи для виконання вдома
4 вправи для зміцнення плечей після 60 років: виконуйте їх щоранку. Джерело: magnific

Після 60 років важливо підтримувати силу м’язів, щоб зберігати рухливість і самостійність у повсякденному житті. Особливу увагу варто приділяти плечам, адже вони допомагають піднімати предмети, тягнутися та виконувати звичні справи.

Для зміцнення цієї частини тіла не обов’язково використовувати важкі гантелі чи відвідувати спортзал. Видання eatthis.com розповідає про чотири прості ранкові вправи, які допоможуть підтримувати силу та стабільність плечей після 60 років.

Ліз Гіллард, засновниця студії тренувань із понад 20-річним досвідом, рекомендує приділяти увагу заднім дельтоподібним м’язам. Вони допомагають стабілізувати плечі, підтримувати правильну поставу та виконувати тягові рухи.

"Вправи для зміцнення цього м’яза важливі для всіх, але особливо для людей з віком. Вони покращать вашу поставу, збережуть вас сильними, збалансованими та менш схильними до травм плеча", – пояснює фахівчиня.

Читайте також
Руслана СтрілецьРуслана Стрілець
3,9 т.
5 ранкових вправ для зміцнення колін після 65 років: проста альтернатива присіданням
3,9 т.
5 ранкових вправ для зміцнення колін після 65 років: проста альтернатива присіданням
Руслана СтрілецьРуслана Стрілець
1,8 т.
Як зменшити біль у м’язах без складних тренувань: тренер назвав 3 вправи на дивані
1,8 т.
Як зменшити біль у м’язах без складних тренувань: тренер назвав 3 вправи на дивані
Руслана СтрілецьРуслана Стрілець
3,2 т.
5 вправ у ліжку, які допоможуть зменшити біль у попереку після 60 років
3,2 т.
5 вправ у ліжку, які допоможуть зменшити біль у попереку після 60 років

Тяга еластичної стрічки сидячи

Ця вправа зміцнює м’язи спини та плечового пояса.

Як виконувати:

  1. Сядьте на килимок, витягнувши ноги вперед.
  2. Обхопіть стопи еластичною стрічкою та візьміть її кінці в руки.
  3. Випряміть спину й потягніть руки до стегон, зводячи лопатки.
  4. Утримуйте м’язи живота напруженими.
  5. Повільно поверніться у вихідне положення.

Виконайте 3 підходи по 10 повторень.

Почергове опускання рук зі стрічкою над головою

Вправа допомагає розвивати силу плечей і контролювати рухи рук.

Як виконувати:

  1. Станьте прямо, поставивши ноги на ширині стегон.
  2. Підніміть руки над головою, тримаючи еластичну стрічку натягнутою у формі літери V.
  3. Опустіть одну руку вниз, долаючи опір стрічки. Іншу залишайте витягнутою над головою.
  4. Поверніться у вихідне положення.
  5. Повторіть рух іншою рукою.

Зробіть 3 підходи по 10 повторень, чергуючи руки.

Віджимання

Ця вправа залучає плечі, груди та м’язи рук. За потреби можна виконувати спрощений варіант із колін або від стіни.

Як виконувати:

  1. Прийміть положення високої планки, розташувавши долоні під плечима.
  2. Згинаючи лікті, повільно опустіть груди до підлоги.
  3. Стежте, щоб тіло залишалося рівним.
  4. Відштовхніться долонями та поверніться у вихідне положення.

Виконайте 3 підходи по 10 повторень або менше, якщо втомлюєтеся.

Планка з торканням плечей

Вправа розвиває стабільність плечового пояса та допомагає зміцнювати м’язи корпусу.

Як виконувати:

  1. Станьте в планку на передпліччях, утримуючи тіло рівним.
  2. Підніміть праву руку та торкніться нею лівого плеча.
  3. Поверніть руку на підлогу.
  4. Повторіть рух лівою рукою, торкнувшись правого плеча.
  5. Намагайтеся не розгойдувати стегна під час виконання.

Зробіть 2 підходи по 20 дотиків – по 10 на кожен бік.

Регулярне виконання цих вправ допоможе підтримувати силу та рухливість плечей. Починайте з комфортного навантаження, рухайтеся контрольовано й не ігноруйте біль. Якщо маєте захворювання плечових суглобів або нещодавно перенесли травму, перед тренуваннями проконсультуйтеся з лікарем.

Раніше OBOZ.UA писав, які вправи на ліжку можна виконувати після 60 років.

Підписуйтесь на канали OBOZ.UA в Telegram та Viber, щоб бути в курсі останніх подій.

Схожі теми
здоров'яВправиФітнеспорада
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!