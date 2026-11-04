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Як зміцнити прес після 60 років: 4 ефективні вправи на 21 день

Руслана СтрілецьРуслана Стрілець
Time to read3 хв
4,3 т.
Як зміцнити прес після 60 років: 4 ефективні вправи на 21 день
Хочете зміцнити м'язи живота після 60? Спробуйте ці 4 вправи. Джерело: magnific

Після 60 років зміцнення м'язів живота стає важливою частиною підтримання фізичної форми та здоров'я. Однак звичайних скручувань може бути недостатньо, щоб зробити прес помітнішим.

Фітнес-експерти радять поєднувати різні вправи для м'язів кора зі збалансованим харчуванням і щоденною активністю. Видання eatthis.com розповідає про чотири ефективні рухи, які допоможуть зміцнити прес за 21 день.

Планка з утриманням

Ця вправа активізує м'язи живота ще до початку руху. Потрібно лише трохи підняти коліна над підлогою та втримувати таке положення. У цей час м'язи кора стабілізують корпус, а руки й пальці ніг підтримують тіло.

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Як виконувати:

  1. Станьте на карачки, розмістивши долоні під плечима.
  2. Коліна мають перебувати під стегнами.
  3. Напружте м'язи живота та спини.
  4. Підніміть коліна на кілька сантиметрів над підлогою.
  5. Утримуйте положення, не затримуючи дихання.

Зробіть 2-3 підходи по 15-30 секунд. Відпочинок між ними – 30 секунд.

Вправа "Мертвий жук" із почерговим розгинанням ніг

Цей рух допомагає зміцнити м'язи живота та навчитися утримувати корпус стабільним під час руху кінцівок. Коли ви повільно випрямляєте ногу, м'язи преса активніше працюють, щоб поперек залишався в контрольованому положенні.

Як виконувати:

  1. Ляжте на спину та підніміть зігнуті під прямим кутом ноги.
  2. Напружте м'язи живота.
  3. Повільно випряміть праву ногу, опускаючи її в напрямку підлоги.
  4. Поверніть її у початкове положення.
  5. Повторіть рух лівою ногою.
  6. Чергуйте сторони, не поспішаючи.

Виконайте 2-3 підходи по 6-10 повторень на кожну ногу. Відпочинок – 30 секунд.

Зворотні скручування

Зворотні скручування безпосередньо навантажують м'язи живота. Під час виконання вправи таз трохи піднімається над підлогою та наближається до грудної клітки. Важливо не розгойдувати ногами, а виконувати рух завдяки роботі преса.

Як виконувати:

  1. Ляжте на спину, зігнувши ноги в колінах.
  2. Підніміть стопи над підлогою.
  3. Підтягніть коліна в напрямку грудей.
  4. Напружте прес і трохи відірвіть таз від поверхні.
  5. Повільно поверніться у вихідне положення.

Зробіть 2-3 підходи по 8-12 повторень. Відпочинок – 30-45 секунд.

Повільні альпіністи

Ця вправа змушує м'язи кора постійно стабілізувати тіло, поки ви почергово підтягуєте коліна до грудей. Повільний темп допомагає зосередитися на роботі преса та уникнути зайвого розгойдування корпусу.

Як виконувати:

  1. Прийміть положення високої планки, поставивши долоні під плечима.
  2. Напружте м'язи живота та тримайте спину рівною.
  3. Підтягніть праве коліно до грудей.
  4. Поверніть ногу назад.
  5. Повторіть рух лівою ногою.
  6. Продовжуйте чергувати ноги в контрольованому темпі.

Виконайте 2-3 підходи по 8-12 повторень на кожну сторону. Відпочинок – 30-45 секунд.

Як отримати кращий результат за 21 день?

Регулярні вправи допомагають зміцнити прес, але самі по собі не гарантують, що м'язи живота стануть помітними. Їхня видимість значною мірою залежить від загальної кількості жиру в організмі. Тому тренування варто доповнити кількома важливими звичками.

  • Стежте за харчуванням. Якщо потрібно зменшити жирові відкладення, допоможе помірний дефіцит калорій без надмірних обмежень.
  • Додавайте білок до раціону. Він важливий для збереження та відновлення м'язової тканини під час схуднення.
  • Більше рухайтеся. Регулярні прогулянки та повсякденна активність допомагають збільшити витрати енергії.
  • Тренуйте все тіло. Силові вправи для різних груп м'язів сприяють підтриманню м'язової маси та фізичної форми.
  • Не нехтуйте сном. Повноцінний відпочинок необхідний для відновлення після фізичних навантажень.

21 день варто сприймати як початок, а не гарантований термін появи рельєфного преса. Найважливіше – поступово зробити тренування регулярними, правильно харчуватися та підтримувати активність. Саме послідовність допоможе з часом досягти помітніших результатів.

Раніше OBOZ.UA писав, які вправи можна виконувати на дивані після 60 років.

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