Як зміцнити руки після 60 років: 4 прості вправи на ліжку

Після 60 років м’язи рук можуть втрачати силу, через що навіть звичні повсякденні справи стають складнішими. Відновити м’язовий тонус допоможуть регулярні вправи, для яких не обов’язково відвідувати спортзал.

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Деякі ефективні рухи можна виконувати просто вдома, використовуючи міцне ліжко як опору. Видання eatthis.com розповідає про чотири вправи, які допоможуть зміцнити руки та підтримувати фізичну активність у старшому віці.

Віджимання від ліжка

Ця вправа допомагає зміцнити грудні м’язи, плечі та трицепси. Опора на висоті зменшує навантаження порівняно зі звичайними віджиманнями від підлоги.

Як виконувати:

Станьте обличчям до ліжка та поставте долоні на його міцний край трохи ширше за плечі. Відійдіть ногами назад, тримаючи тіло рівним. Згинаючи лікті, повільно наближайте груди до опори. Відштовхніться долонями та поверніться у вихідне положення.

Виконайте 2-3 підходи по 8–12 повторень, відпочиваючи між ними 45–60 секунд.

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Похила планка на ліжку

Під час планки м’язи плечей і рук утримують тіло в стабільному положенні, а м’язи живота допомагають зберігати правильну поставу. На відміну від віджимань, тут потрібно не повторювати рухи, а підтримувати напруження м’язів протягом певного часу.

Як виконувати:

Поставте долоні на край стійкого ліжка. Відійдіть ногами назад і випряміть руки. Вирівняйте тіло від голови до п’ят. Напружте м’язи живота й утримуйте положення, не затримуючи дихання.

Зробіть 2–3 підходи по 20–40 секунд із відпочинком 30–45 секунд.

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Зворотні віджимання від ліжка

Ця вправа спрямована переважно на трицепси – м’язи задньої поверхні плеча. Вона допомагає розвивати силу рук, але потребує обережності, оскільки може створювати додаткове навантаження на плечові суглоби.

Як виконувати:

Сядьте на край міцного ліжка та поставте долоні поруч зі стегнами. Перемістіть таз трохи вперед, залишаючи руки на опорі. Повільно згинайте лікті й опускайтеся на невелику відстань. Відштовхніться руками та поверніться у вихідне положення.

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Виконайте 2–3 підходи по 6–10 повторень, відпочиваючи 45–60 секунд. Не опускайтеся надто низько та припиніть вправу, якщо відчуваєте біль у плечах.

Тяга гантелі в нахилі з опорою на ліжко

Для збалансованого зміцнення верхньої частини тіла важливо тренувати не лише м’язи, які відповідають за штовхання, а й ті, що забезпечують тягові рухи. Тяга гантелі залучає м’язи спини та біцепси.

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Як виконувати:

Поставте одну долоню на стійку поверхню ліжка, а в іншу візьміть легку гантель. Нахиліться вперед, зберігаючи спину рівною. Підтягніть гантель до тулуба, спрямовуючи лікоть назад. Повільно опустіть руку. Виконайте потрібну кількість повторень і поміняйте сторону.

Зробіть 2–3 підходи по 8–12 повторень на кожну руку. Відпочивайте 45–60 секунд між підходами.

Як зміцнити руки після 60 років у домашніх умовах?

Щоб силові вправи приносили користь, важливо займатися регулярно та поступово збільшувати навантаження. Не варто відразу намагатися виконати максимальну кількість повторень.

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Ось кілька рекомендацій:

Тренуйтеся 2–4 рази на тиждень. Залишайте час для відновлення м’язів, особливо після інтенсивних занять.

Починайте з двох підходів. Збільшуйте їхню кількість, коли вправи стануть легшими.

Регулюйте складність. Під час віджимань вища опора полегшує виконання, тоді як нижча збільшує навантаження.

Поступово додавайте повторення. Спочатку вдоскональте техніку, а потім збільшуйте обсяг роботи або використовуйте легкі гантелі.

Поєднуйте різні рухи. Віджимання зміцнюють м’язи, які відповідають за штовхання, а тяга допомагає розвивати спину та біцепси.

Переконайтеся в стійкості опори. Ліжко не повинно хитатися або зміщуватися під час виконання вправ.

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Регулярні тренування допомагають підтримувати силу рук і полегшувати повсякденні рухи. Починайте з комфортного навантаження та поступово адаптуйте програму до своїх можливостей. Якщо маєте захворювання суглобів або відчуваєте біль під час рухів, перед початком занять проконсультуйтеся з лікарем.

Раніше OBOZ.UA розповідав, які вправи можна виконувати на підлозі після 60 років.

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