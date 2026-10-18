4 вправи для жінок після 60 років, які допоможуть зберегти молодість

Як залишатися активною після...

Після 60 років важливо підтримувати фізичну активність, щоб зберігати силу м’язів, гнучкість і рухливість суглобів. Для цього не обов’язково проводити багато часу в спортзалі або виконувати складні вправи.

Існують прості рухи, які допомагають зміцнювати м’язи ніг, сідниць і корпусу та підтримувати контроль над тілом. Видання eatthis.com розповідає про чотири вправи, які жінки можуть виконувати щодня, щоб залишатися активними та почуватися молодшими.

Перехід із пози собаки в позу кобри

Ця вправа допомагає покращити рухливість плечей і стегон. Вона також підходить для розминки після сну або тривалого сидіння.

Як виконувати:

Станьте в положення високої планки, спираючись на долоні та носки. Підніміть таз угору й відведіть його назад, формуючи перевернуту літеру V. Плавно опустіть таз, спрямуйте груди вперед і трохи підніміть їх. Поверніться в початкове положення та повторіть рух.

Виконайте 2–3 підходи по 6–8 повторень, відпочиваючи між ними 30–45 секунд.

Випади вперед із піднятими руками

Випади зміцнюють м’язи ніг і допомагають тренувати контроль рухів. Підняття рук над головою додатково залучає верхню частину тіла та сприяє рухливості плечей.

Як виконувати:

Станьте прямо, поставивши ноги на ширині стегон. Зробіть крок правою ногою вперед. Зігніть обидва коліна, опускаючись у комфортний випад. Одночасно підніміть руки над головою. Відштовхніться передньою ногою та поверніться у вихідне положення. Повторіть рух іншою ногою.

Зробіть 2–3 підходи по 6–8 повторень на кожну ногу. За потреби використовуйте стілець або іншу стійку опору для рівноваги.

Планка з почерговим підніманням ніг

Цей варіант планки допомагає зміцнювати м’язи живота, корпусу та сідниць. Під час піднімання ноги потрібно утримувати тіло стабільним, не допускаючи надмірного прогинання попереку.

Як виконувати:

Прийміть положення високої планки, розташувавши долоні під плечима. Напружте м’язи живота та випряміть спину. Повільно підніміть одну ногу на кілька сантиметрів від підлоги. Затримайтеся на мить і поверніть ногу назад. Повторіть рух іншою ногою.

Виконайте 2–3 підходи по 6–10 повторень на кожну сторону. Якщо важко утримувати рівновагу, спочатку спробуйте спрощений варіант вправи.

Утримання сідничного містка

Сідничний місток зміцнює сідниці та м’язи задньої поверхні стегон. Регулярне виконання вправи допомагає розвивати м’язову витривалість і підтримувати силу нижньої частини тіла.

Як виконувати:

Ляжте на спину, зігніть коліна та поставте стопи на підлогу на ширині стегон. Напружте м’язи живота. Відштовхніться п’ятами від підлоги та підніміть таз. Зупиніться, коли плечі, таз і коліна утворять приблизно одну лінію. Утримуйте положення, дихаючи рівномірно.

Виконайте 2–3 підходи, утримуючи місток по 20–40 секунд. Між підходами відпочивайте 30–45 секунд.

Як отримати більше користі від щоденних вправ?

Щоб комплекс став корисною звичкою, важливо враховувати власні можливості та поступово збільшувати навантаження.

Починайте з легкого темпу. Спершу зосередьтеся на правильній техніці, а не на кількості повторень.

Використовуйте опору. Стілець або стійка поверхня допоможуть виконувати випади безпечніше, якщо вам складно тримати рівновагу.

Збільшуйте навантаження поступово. Спочатку додайте кілька повторень або секунд утримання, а вже потім переходьте до складніших варіантів.

Не забувайте про ходьбу. Регулярні прогулянки доповнюють силові вправи та допомагають підтримувати рухливість.

Зберігайте регулярність. Краще виконувати посильний комплекс постійно, ніж час від часу перевантажувати себе інтенсивними тренуваннями.

Ці чотири вправи можна включити у щоденну рухову рутину, доповнюючи їх іншими видами фізичної активності. Якщо рух спричиняє біль, варто зменшити амплітуду або припинити виконання. За наявності проблем із суглобами чи інших обмежень щодо фізичних навантажень комплекс краще узгодити з лікарем.

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