4 вправи щоранку: тренер розповів, як зміцнити прес і підтягнути живіт

Плоский і підтягнутий живіт – мета багатьох людей, які прагнуть покращити свою фізичну форму. Однак для цього недостатньо щодня виконувати скручування чи підйоми тулуба.

Фітнес-тренер Тім Лю радить зосередитися на зміцненні м’язів кора та включити до ранкової рутини чотири прості вправи. Видання eatthis.com розповідає, як правильно їх виконувати та скільки повторень потрібно робити.

За словами тренера, багато людей прагнуть одночасно схуднути, наростити м’язи та отримати плоский живіт. Однак для помітних результатів одного тренування преса недостатньо. Необхідно поєднувати силові навантаження, збалансоване харчування з помірним дефіцитом калорій і щоденну фізичну активність.

Також фахівець радить не зловживати вправами для живота з додатковою вагою. Як і будь-які інші м’язи, прес може збільшуватися в об’ємі під впливом навантажень. Тому краще зосередитися на рухах, які розвивають витривалість, силу та стабільність кора.

Тренер пропонує виконувати наведений нижче комплекс із чотирьох вправ, повторюючи його 3-4 рази.

4 вправи щоранку: тренер роз... Джерело: eatthis.com Розгорнути

Вакуум живота

Станьте на четвереньки: долоні розташуйте під плечима, а коліна – під стегнами. Максимально втягніть живіт, напружуючи м’язи кора, і затримайтеся в такому положенні на 20-30 секунд. Після цього розслабте м’язи живота.

4 вправи щоранку: тренер роз... Джерело: eatthis.com Розгорнути

Прокачування колеса для преса

Станьте на коліна та візьміться обома руками за колесо для преса. Напружте живіт і сідниці, після чого повільно прокотіть колесо вперед, витягуючи тіло якомога далі.

У найнижчій точці видихніть і контрольовано поверніться у вихідне положення. Виконайте 10 повторень. Важливо не прогинати поперек і постійно тримати м’язи живота напруженими.

4 вправи щоранку: тренер роз... Джерело: eatthis.com Розгорнути

Бічна планка з обертанням

Прийміть положення бічної планки, спираючись на передпліччя. Лікоть має перебувати безпосередньо під плечем, а ноги – лежати одна на одній.

Напружте прес і сідниці. Верхню руку заведіть під корпус, повертаючи тулуб, а потім поверніться у вихідне положення. Зробіть 8–10 повторень, після чого змініть бік.

4 вправи щоранку: тренер роз... Джерело: eatthis.com Розгорнути

Підйом ніг лежачи

Ляжте на спину, притисніть поперек до підлоги та випряміть ноги. Напружуючи м’язи живота, підніміть обидві ноги в напрямку голови.

Потім повільно опустіть їх, не втрачаючи контролю над рухом і не розслабляючи прес. Виконайте 10–15 повторень.

"Цей ранковий комплекс складається лише з чотирьох вправ, але допомагає приділити увагу основним м’язам живота та зміцнити кор. Для кращого результату варто повторювати всі чотири вправи 3-4 рази та поєднувати їх із регулярною фізичною активністю і правильним харчуванням", – підсумовує тренер.

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