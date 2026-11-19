4 вправи в ліжку, які допоможуть зміцнити м’язи живота після 60 років

Після 60 років підтримувати плоский живіт і міцні м’язи корпусу стає складніше через вікові та гормональні зміни. Звичайні скручування підходять не всім, тому варто звернути увагу на альтернативні способи тренування.

Фізіотерапевтка Ліндсі Херст рекомендує чотири прості вправи, які можна виконувати, не встаючи з ліжка. Вони допоможуть зміцнити м’язи живота, покращити стабільність корпусу та підтримувати фізичну активність пише eatthis.com.

"Потовщення в ділянці живота – це не просто втрата м’язового тонусу. На накопичення жиру навколо талії впливають гормони, харчування та вік. Тому навіть вправи для зміцнення корпусу навряд чи самостійно допоможуть позбутися зайвих сантиметрів на талії. Однак пілатес спочатку розвивався саме як система вправ у ліжку", – пояснює Херст.

Експертка пропонує додати до щоденної активності чотири нескладні рухи.

Почергове випрямлення ніг

Ця вправа допомагає активізувати м’язи живота та покращити контроль над рухами корпусу.

Як виконувати:

Ляжте на спину, руки розташуйте вздовж тулуба. Підніміть обидві ноги, зігнувши коліна під кутом 90 градусів. Гомілки мають бути паралельними матрацу. На видиху повільно випряміть одну ногу, наближаючи її до поверхні ліжка. На вдиху поверніть ногу у вихідне положення. Повторіть рух іншою ногою.

Зробіть по 10 повторень для кожної ноги.

Почергове торкання матраца носками з підняттям рук

Рух поєднує роботу м’язів живота та рук, допомагаючи розвивати координацію і стабільність корпусу.

Як виконувати:

Ляжте на спину, підніміть ноги та зігніть коліна під прямим кутом. На видиху повільно опустіть одну ногу, торкнувшись носком матраца. Одночасно витягніть обидві руки за голову. На вдиху поверніться у початкове положення. Повторіть рух іншою ногою.

Виконайте по 10 повторень на кожну сторону.

Кругові рухи стегнами

Вправа спрямована на зміцнення м’язів корпусу та розвиток контролю над положенням таза.

Як виконувати:

Ляжте на спину та підніміть ноги, зігнувши коліна під кутом 90 градусів. Намагайтеся утримувати таз і тулуб нерухомими. Почніть повільно малювати кола одним коліном у повітрі. Робіть рухи невеликої амплітуди, не змінюючи положення корпусу. Повторіть вправу іншою ногою.

Виконайте по 10 кругових рухів у кожен бік.

Підйоми таза лежачи на боці

Цей рух допомагає зміцнити бічні м’язи живота та покращити стабільність корпусу.

Як виконувати:

Ляжте на бік, зігніть коліна, а лікоть розташуйте безпосередньо під плечем. Спирайтеся на передпліччя, зберігаючи спину рівною. Повільно підніміть таз від матраца, формуючи пряму лінію від плечей до стегон. Затримайтеся на мить і контрольовано опустіть стегна назад. Після завершення повторіть вправу на іншому боці.

Зробіть по 10 повторень для кожної сторони.

Ці вправи допомагають підтримувати силу м’язів живота, але не забезпечують локального спалювання жиру. Для зменшення об'єму талії важливе поєднання регулярної фізичної активності, збалансованого харчування та повноцінного відпочинку. Під час виконання рухів не варто поспішати або працювати через біль.

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