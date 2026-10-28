5 ранкових вправ для зміцнення колін після 65 років: проста альтернатива присіданням

Як зміцнити коліна після 65...

З віком коліна можуть ставати менш рухливими, а звичні повсякденні справи – вимагати більше зусиль. Щоб зберегти силу ніг і знизити навантаження на суглоби, важливо регулярно зміцнювати м’язи стегон і гомілок.

При цьому глибокі присідання не завжди підходять людям старше 65 років. Видання eatthis.com опублікувало п’ять простих ранкових вправ, які допоможуть підтримувати здоров’я колін і залишатися активними без складного спортивного обладнання.

Чому після 65 років варто обережно ставитися до присідань?

Сильні м’язи стегон і гомілок допомагають стабілізувати колінний суглоб і зменшують навантаження на нього. Однак глибокі присідання можуть подразнювати коліна та підвищувати ризик пошкодження меніска.

"Я ніколи не рекомендував би глибокі присідання людям старше 65 років. Мініприсідання, присідання зі стільцем або біля стіни допоможуть задіяти ті самі м’язи, не перевантажуючи суглоб чи меніск", – пояснює ортопед Джозеф Вейзен.

Якщо навіть спрощені присідання викликають дискомфорт, варто звернути увагу на інші вправи. Їх можна виконувати вдома без спортивного обладнання.

Розтяжка

Розтягування допомагає підтримувати гнучкість м’язів навколо колін, покращує рухливість суглобів і може зменшити ризик травм.

"Підтримка гнучкості та рухливості м’язів навколо колін допоможе збільшити діапазон рухів і знизити ризик травм. Розтягуватися слід як до, так і після фізичної активності", – радить ортопед.

Виконуйте рухи плавно, не допускаючи різкого болю чи надмірного натягування м’язів.

Напруження квадрицепсів із рушником

Квадрицепси – це м’язи передньої поверхні стегна, які відіграють важливу роль у стабілізації колін.

"Квадрицепс є головним стабілізатором коліна. Якщо він слабкий, коліно не відчуватиметься стабільним", – пояснює Вейзен.

Як виконувати вправу:

Ляжте на спину, витягнувши ноги. Підкладіть згорнутий рушник під одне коліно. Напружте м’язи стегна та обережно притисніть коліно до рушника. Утримуйте напруження кілька секунд, а потім розслабте м’язи. Повторіть вправу для іншої ноги.

Підйоми прямих ніг

Ця вправа зміцнює квадрицепси, згиначі стегна та м’язи тулуба, які допомагають підтримувати стабільність колін.

"Якщо м’язи стегон і корпусу слабкі, коліна залишаються без належної підтримки та зазнають надмірного навантаження", – зазначає ортопед.

Як виконувати вправу:

Ляжте на спину, одну ногу випряміть, а іншу зігніть у коліні. Напружте м’язи живота та притисніть поперек до підлоги. Повільно підніміть пряму ногу. Затримайте її вгорі на три секунди. Контрольовано опустіть ногу та повторіть рух іншою.

Підйоми на носки

Під час цієї вправи працюють литкові м’язи, які беруть участь у підтримці нижніх кінцівок і допомагають зберігати рівновагу.

"Зміцнення литкових м’язів може покращити підтримку колін, знизити ризик травм і сприяти кращій рівновазі", – говорить Вейзен.

Як виконувати вправу:

Станьте рівно перед стільницею або стійким стільцем. Поставте ноги на ширині стегон і злегка спирайтеся руками на опору. Повільно підніміть п’яти, переносячи вагу на передню частину стоп. Затримайтеся на одну секунду. Плавно опустіть п’яти на підлогу.

М’яка ранкова мобілізація колін

Після нічного відпочинку рухи можуть здаватися скутими. Тому перед активнішими вправами корисно обережно розробити колінні суглоби.

Як виконувати вправу:

Сядьте на стілець, поставивши стопи на підлогу. Повільно випряміть одну ногу перед собою. Затримайтеся на кілька секунд, не напружуючи суглоб надмірно. Плавно поверніть стопу на підлогу. Повторіть іншою ногою.

Як зробити ранкові тренування безпечними?

Починайте з невеликої кількості повторень і збільшуйте навантаження поступово. Виконуйте рухи повільно, за потреби використовуйте стійку опору та не намагайтеся долати біль.

Якщо коліна регулярно болять, набрякають або рухливість помітно обмежена, перед початком тренувань варто проконсультуватися з лікарем. Правильно підібрані вправи допоможуть підтримувати силу м’язів, рівновагу та рухливість у старшому віці.

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