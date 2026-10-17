5 вправ біля стіни для покращення рівноваги після 65 років

Як покращити рівновагу після...

З віком ризик падінь зростає, тому важливо підтримувати рівновагу та координацію рухів. Після 65 років прості фізичні вправи можуть допомогти зміцнити м’язи й почуватися впевненіше під час ходьби.

Для цього не обов’язково відвідувати спортзал або виконувати складні асани йоги. Тренер Террі Татеосян рекомендує eatthis.com п’ять простих вправ біля стіни, які допоможуть покращити рівновагу та знизити ризик падінь.

За словами Татеосян, йога корисна для гнучкості, рухливості та координації тіла, проте для профілактики падінь варто приділяти особливу увагу спеціальним вправам на баланс.

"Йога тренує все тіло добре рухатися. Цілеспрямована робота над балансом тренує специфічну рефлекторну систему, яка фіксує вас, коли ви спотикаєтеся", – пояснює тренер.

Вона радить виконувати наведений комплекс приблизно 12 хвилин на день, чотири-п’ять разів на тиждень протягом восьми тижнів. Регулярні тренування можуть допомогти покращити стійкість і впевненість під час руху.

Стійка на одній нозі з опорою на стіну

Ця вправа допомагає розвивати рівновагу та вчить контролювати положення тіла.

Як виконувати:

Станьте поруч зі стіною та легко торкніться її рукою. Перенесіть вагу тіла на ногу, розташовану далі від стіни. Повільно відірвіть іншу ногу від підлоги. Затримайтеся в такому положенні на 15–30 секунд. Поміняйте ноги та повторіть вправу.

Виконайте два підходи на кожну сторону. Коли рівновага покращиться, спробуйте зменшити опору до легкого дотику кінчиками пальців.

Тандемна стійка "п’ята до носка"

Вправа тренує здатність зберігати рівновагу у вузькій стійці, що особливо важливо під час ходьби.

Як виконувати:

Станьте біля стіни та покладіть на неї одну руку. Розташуйте стопи на одній лінії: п’ята передньої ноги має торкатися носка задньої. Утримуйте положення протягом 30 секунд. Поміняйте ноги місцями.

Виконайте два підходи з кожним положенням ніг. За потреби використовуйте стіну для додаткової підтримки.

Підйоми ноги вбік біля стіни

Цей рух допомагає зміцнити м’язи, які відповідають за стабільність таза та положення тіла під час ходьби.

Як виконувати:

Станьте обличчям до стіни, поставивши ноги на ширині стегон. Легко спирайтеся на поверхню обома руками. Повільно відведіть одну ногу вбік, не повертаючи носок назовні. Плавно поверніть ногу у вихідне положення. Повторіть рух іншою ногою.

Виконайте два підходи по 10 повторень на кожну сторону. Намагайтеся тримати спину рівно та не нахиляти корпус.

Торкання підлоги в різних напрямках

Ця вправа вчить утримувати стійкість, коли одна нога рухається в різних напрямках.

Як виконувати:

Станьте обличчям до стіни та легко торкніться її однією рукою. Перенесіть вагу тіла на одну ногу. Вільною ногою по черзі торкайтеся підлоги попереду, збоку, позаду та навхрест перед опорною ногою. Після завершення послідовності поміняйте ноги.

Виконайте два підходи на кожну сторону. Рухайтеся повільно, контролюючи положення тіла, і за потреби спирайтеся на стіну.

Перенесення ваги тіла біля стіни

Вправа допомагає навчитися плавно переміщувати вагу з однієї ноги на іншу, не втрачаючи стійкості.

Як виконувати:

Станьте спиною до стіни, притиснувши до неї спину та голову. Розташуйте стопи приблизно за 15 см від стіни. Підніміть руки до рівня плечей, зігнувши лікті під прямим кутом, щоб передпліччя та тильні сторони долонь торкалися стіни. Повільно переносьте вагу тіла з однієї ноги на іншу, злегка погойдуючись у сторони. Намагайтеся зберігати контакт зі стіною та не втрачати контроль над рухами.

Виконайте один-два підходи по 10 перенесень ваги.

Важливо: під час виконання вправ рухайтеся без поспіху та використовуйте стіну як опору. Якщо відчуваєте нестійкість, запаморочення або біль, припиніть тренування. За наявності проблем із рівновагою чи частих падінь варто проконсультуватися з лікарем або фізичним терапевтом.

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