5 вправ для зміцнення ніг після 65 років: чоловікам варто виконувати їх регулярно
Чоловікам після 65 років: 5...
Джерело: magnific
Розгорнути
Після 65 років м’язи ніг потребують особливої уваги, адже від їхньої сили залежать рухливість, рівновага та витривалість. Регулярні фізичні вправи допомагають уповільнити втрату м’язової маси та зберегти активність у повсякденному житті.
Для цього не обов’язково годинами займатися в спортзалі або виконувати складні тренування. Видання eatthis.com опублікувало п’ять ефективних вправ, які допоможуть чоловікам старшого віку зміцнити ноги та підтримувати хорошу фізичну форму.
Присідання з гантеллю біля грудей
Ця вправа допомагає зміцнити квадрицепси та сідничні м’язи. Завдяки використанню лавки або міцної коробки легше контролювати глибину присідання та зберігати правильну техніку. У міру зміцнення м’язів можна поступово збільшувати вагу гантелі.
Як виконувати:
- Станьте перед міцною лавкою або коробкою.
- Тримайте гантель вертикально біля грудей обома руками.
- Розставте ноги приблизно на ширині плечей.
- Відведіть таз назад і повільно зігніть коліна.
- Опустіться до легкого торкання лавки.
- Відштовхніться стопами від підлоги та поверніться у вихідне положення.
Зробіть 2-3 підходи по 6-10 повторень із відпочинком 60-90 секунд.
Підйом на платформу з гантелями
Підйом допомагає розвивати силу кожної ноги окремо. Під час виконання основне навантаження припадає на ногу, яка стоїть на платформі. Це дає змогу помітити різницю в силі між правою та лівою сторонами й поступово її зменшувати.
Як виконувати:
- Станьте перед невисокою стійкою платформою або сходинкою.
- Візьміть у руки по гантелі.
- Поставте праву стопу повністю на платформу.
- Перенесіть вагу на цю ногу та підніміться.
- Випряміться у верхній точці.
- Повільно опустіться на підлогу та повторіть рух іншою ногою.
Виконайте 2-3 підходи по 6-10 повторень на кожну ногу. Відпочинок – близько 60 секунд.
Румунська станова тяга з гантелями
Цей рух спрямований насамперед на задню поверхню стегон і сідничні м’язи. Він доповнює присідання, оскільки допомагає зміцнювати м’язи, які відповідають за розгинання тазостегнових суглобів. Важливо не намагатися опустити гантелі якомога нижче – достатньо дійти до моменту відчутного натягнення м’язів задньої поверхні стегон.
Як виконувати:
- Візьміть у руки дві гантелі.
- Поставте ноги на ширині стегон, трохи зігнувши коліна.
- Відведіть таз назад, нахиляючи корпус уперед.
- Повільно опускайте гантелі вздовж ніг.
- Коли відчуєте натягнення задньої поверхні стегон, зупиніться.
- Поверніть таз уперед і випряміться.
Зробіть 2-3 підходи по 8-12 повторень із відпочинком 60-90 секунд.
Станова тяга з шестигранним грифом
Це більш інтенсивний варіант силового тренування, який допомагає розвивати м’язи ніг і стегон. Особливість шестигранного грифа полягає в тому, що людина перебуває всередині конструкції, а навантаження розташоване з боків тіла. Вправу варто виконувати в дні, коли достатньо сил для інтенсивнішої роботи.
Як виконувати:
- Станьте всередині шестигранного грифа, поставивши ноги на ширині стегон.
- Зігніть коліна й тазостегнові суглоби, щоб узятися за ручки.
- Напружте м’язи живота та спини.
- Відштовхніться стопами від підлоги й випряміться.
- У верхній точці збережіть рівне положення корпусу.
- Повільно опустіть гриф назад.
Рекомендації: 2-4 підходи по 4-6 повторень. Відпочинок – 90-120 секунд.
Сідничний міст із гантеллю
Сідничний міст допомагає зміцнювати сідниці та задню частину нижньої половини тіла. Його перевага в тому, що вправу можна виконувати лежачи, не створюючи додаткового навантаження на ноги у положенні стоячи. Вона добре підходить для легших тренувальних днів або завершення інтенсивнішого заняття.
Як виконувати:
- Ляжте на спину, зігнувши ноги в колінах.
- Поставте стопи на підлогу.
- Покладіть гантель на стегна, притримуючи її руками.
- Відштовхніться п’ятами від підлоги.
- Підніміть таз, доки тулуб і стегна не утворять майже пряму лінію.
- Повільно опустіть таз і повторіть рух.
Виконайте 2-3 підходи по 10-15 повторень із відпочинком 45-60 секунд.
Як зберегти силу ніг після 65 років?
Щоб отримати результат від тренувань, важливо не лише правильно виконувати вправи, а й давати організму достатньо часу на відновлення. Інтенсивні силові заняття варто чергувати з легшими, поступово збільшуючи навантаження.
Ось кілька рекомендацій:
- Не уникайте силових навантажень. М’язам потрібен опір, щоб зберігати силу та розвиватися.
- Чергуйте інтенсивність. Після важких вправ плануйте легші заняття або відпочинок.
- Поступово збільшуйте вагу. Спочатку навчіться виконувати рухи правильно, а вже потім додавайте навантаження.
- Вживайте достатньо білка. Він необхідний для підтримки та відновлення м’язової тканини.
- Тренуйте обидві ноги. Односторонні вправи допомагають розвивати силу рівномірно.
- Стежте за прогресом. Збільшення кількості повторень або робочої ваги може свідчити про покращення фізичної форми.
Регулярність і правильна техніка важливіші за надмірну інтенсивність. Якщо є хронічні захворювання, проблеми із суглобами або порушення рівноваги, перед початком силових тренувань варто проконсультуватися з лікарем. Починати краще з невеликого навантаження, яке відповідає фізичним можливостям.
Раніше OBOZ.UA розповідав, які вправи на стільці допоможуть схуднути після 60 років.
Підписуйтесь на канали OBOZ.UA в Telegram та Viber, щоб бути в курсі останніх подій.
Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок