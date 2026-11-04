5 вправ для зміцнення ніг після 65 років: чоловікам варто виконувати їх регулярно

Після 65 років м’язи ніг потребують особливої уваги, адже від їхньої сили залежать рухливість, рівновага та витривалість. Регулярні фізичні вправи допомагають уповільнити втрату м’язової маси та зберегти активність у повсякденному житті.

Для цього не обов’язково годинами займатися в спортзалі або виконувати складні тренування. Видання eatthis.com опублікувало п’ять ефективних вправ, які допоможуть чоловікам старшого віку зміцнити ноги та підтримувати хорошу фізичну форму.

Присідання з гантеллю біля грудей

Ця вправа допомагає зміцнити квадрицепси та сідничні м’язи. Завдяки використанню лавки або міцної коробки легше контролювати глибину присідання та зберігати правильну техніку. У міру зміцнення м’язів можна поступово збільшувати вагу гантелі.

Як виконувати:

Станьте перед міцною лавкою або коробкою. Тримайте гантель вертикально біля грудей обома руками. Розставте ноги приблизно на ширині плечей. Відведіть таз назад і повільно зігніть коліна. Опустіться до легкого торкання лавки. Відштовхніться стопами від підлоги та поверніться у вихідне положення.

Зробіть 2-3 підходи по 6-10 повторень із відпочинком 60-90 секунд.

Підйом на платформу з гантелями

Підйом допомагає розвивати силу кожної ноги окремо. Під час виконання основне навантаження припадає на ногу, яка стоїть на платформі. Це дає змогу помітити різницю в силі між правою та лівою сторонами й поступово її зменшувати.

Як виконувати:

Станьте перед невисокою стійкою платформою або сходинкою. Візьміть у руки по гантелі. Поставте праву стопу повністю на платформу. Перенесіть вагу на цю ногу та підніміться. Випряміться у верхній точці. Повільно опустіться на підлогу та повторіть рух іншою ногою.

Виконайте 2-3 підходи по 6-10 повторень на кожну ногу. Відпочинок – близько 60 секунд.

Румунська станова тяга з гантелями

Цей рух спрямований насамперед на задню поверхню стегон і сідничні м’язи. Він доповнює присідання, оскільки допомагає зміцнювати м’язи, які відповідають за розгинання тазостегнових суглобів. Важливо не намагатися опустити гантелі якомога нижче – достатньо дійти до моменту відчутного натягнення м’язів задньої поверхні стегон.

Як виконувати:

Візьміть у руки дві гантелі. Поставте ноги на ширині стегон, трохи зігнувши коліна. Відведіть таз назад, нахиляючи корпус уперед. Повільно опускайте гантелі вздовж ніг. Коли відчуєте натягнення задньої поверхні стегон, зупиніться. Поверніть таз уперед і випряміться.

Зробіть 2-3 підходи по 8-12 повторень із відпочинком 60-90 секунд.

Станова тяга з шестигранним грифом

Це більш інтенсивний варіант силового тренування, який допомагає розвивати м’язи ніг і стегон. Особливість шестигранного грифа полягає в тому, що людина перебуває всередині конструкції, а навантаження розташоване з боків тіла. Вправу варто виконувати в дні, коли достатньо сил для інтенсивнішої роботи.

Як виконувати:

Станьте всередині шестигранного грифа, поставивши ноги на ширині стегон. Зігніть коліна й тазостегнові суглоби, щоб узятися за ручки. Напружте м’язи живота та спини. Відштовхніться стопами від підлоги й випряміться. У верхній точці збережіть рівне положення корпусу. Повільно опустіть гриф назад.

Рекомендації: 2-4 підходи по 4-6 повторень. Відпочинок – 90-120 секунд.

Сідничний міст із гантеллю

Сідничний міст допомагає зміцнювати сідниці та задню частину нижньої половини тіла. Його перевага в тому, що вправу можна виконувати лежачи, не створюючи додаткового навантаження на ноги у положенні стоячи. Вона добре підходить для легших тренувальних днів або завершення інтенсивнішого заняття.

Як виконувати:

Ляжте на спину, зігнувши ноги в колінах. Поставте стопи на підлогу. Покладіть гантель на стегна, притримуючи її руками. Відштовхніться п’ятами від підлоги. Підніміть таз, доки тулуб і стегна не утворять майже пряму лінію. Повільно опустіть таз і повторіть рух.

Виконайте 2-3 підходи по 10-15 повторень із відпочинком 45-60 секунд.

Як зберегти силу ніг після 65 років?

Щоб отримати результат від тренувань, важливо не лише правильно виконувати вправи, а й давати організму достатньо часу на відновлення. Інтенсивні силові заняття варто чергувати з легшими, поступово збільшуючи навантаження.

Ось кілька рекомендацій:

Не уникайте силових навантажень. М’язам потрібен опір, щоб зберігати силу та розвиватися.

Чергуйте інтенсивність. Після важких вправ плануйте легші заняття або відпочинок.

Поступово збільшуйте вагу. Спочатку навчіться виконувати рухи правильно, а вже потім додавайте навантаження.

Вживайте достатньо білка. Він необхідний для підтримки та відновлення м’язової тканини.

Тренуйте обидві ноги. Односторонні вправи допомагають розвивати силу рівномірно.

Стежте за прогресом. Збільшення кількості повторень або робочої ваги може свідчити про покращення фізичної форми.

Регулярність і правильна техніка важливіші за надмірну інтенсивність. Якщо є хронічні захворювання, проблеми із суглобами або порушення рівноваги, перед початком силових тренувань варто проконсультуватися з лікарем. Починати краще з невеликого навантаження, яке відповідає фізичним можливостям.

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