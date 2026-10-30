5 вправ, які допомагають зміцнити кістки без бігу після 65 років

Як зміцнити кістки після 65...

Після 65 років кістки поступово втрачають щільність, через що навіть звичайне падіння може призвести до серйозного перелому. Щоб зберегти їхню міцність, не обов’язково бігати чи виконувати інтенсивні тренування.

Деякі силові вправи допомагають зміцнювати кістки, підтримувати м’язи та покращувати рівновагу без надмірного навантаження на суглоби. Видання eatthis.com розповідає про п’ять простих вправ, які варто додати до тренувань у старшому віці.

Чому після 65 років важливо зміцнювати кістки?

Втрата кісткової маси часто відбувається непомітно. Людина може не відчувати жодних змін, доки не зіткнеться з переломом після звичайного падіння. Найбільш уразливими є стегна, зап’ястя та хребет.

Водночас із віком слабшають м’язи, погіршується рівновага, а страх травм нерідко змушує людей менше рухатися. Проте недостатня фізична активність лише посилює проблему.

Ходьба, плавання та їзда на велосипеді корисні для загального здоров’я, але їх може бути недостатньо для підтримання міцності кісток. Тому фахівці рекомендують доповнювати такі заняття силовими вправами.

Кістки реагують на механічне навантаження, а вправи з власною вагою, еспандером або легкими обтяженнями допомагають зміцнювати не лише ноги, а й верхню частину тіла та хребет. При цьому інтенсивність можна регулювати відповідно до фізичних можливостей.

5 вправ для зміцнення кісток

Для тренування знадобляться міцний стілець, еспандер, легкі гантелі або пляшки з водою. Також варто підготувати стійку опору, щоб зберігати рівновагу.

Присідання зі стільцем

Ця вправа допомагає зміцнювати м’язи ніг і сідниць, а також навантажує кістки стегон і нижньої частини тіла. Додаткова перевага – тренування рухів, необхідних для повсякденного життя.

Як виконувати:

Сядьте на міцний стілець, поставивши стопи на підлогу приблизно на ширині стегон.

Повільно підніміться, повністю випрямивши ноги.

Контрольовано опустіться назад на сидіння.

Повторіть рух, не поспішаючи.

Зробіть 10-12 повторень.

Тяга еспандера

Вправа сприяє зміцненню м’язів верхньої частини спини, плечей і рук. Вона також допомагає підтримувати силу, необхідну для виконання повсякденних завдань.

Як виконувати:

Надійно закріпіть еспандер на рівні грудей.

Візьміть його кінці обома руками та відійдіть назад, щоб створити легкий натяг.

Потягніть руки до тулуба, відводячи лікті назад і зводячи лопатки.

Повільно поверніться у вихідне положення.

Виконайте 12-15 повторень.

Жим над головою

Піднімання легких обтяжень допомагає зміцнювати плечі та руки, а також тренує м’язи, які стабілізують тулуб.

Як виконувати:

Сядьте або станьте рівно, тримаючи в руках легкі гантелі чи пляшки з водою на рівні плечей.

Підніміть руки над головою, не випрямляючи лікті до болісного відчуття.

Повільно опустіть обтяження назад до плечей.

Зробіть 8-12 повторень.

Випади в роздільній стійці з опорою

Ця вправа навантажує м’язи ніг і стегон, а також допомагає розвивати силу та рівновагу. Опора дає змогу виконувати рух впевненіше й зменшує ризик втратити стійкість.

Як виконувати:

Станьте біля стійкої опори та візьміться за неї однією рукою.

Відставте одну ногу назад, залишивши стопи на відстані одна від одної.

Повільно зігніть обидва коліна, опускаючись настільки, наскільки дозволяє комфортний діапазон руху.

Відштовхніться передньою ногою та поверніться у вихідне положення.

Повторіть з іншою ногою.

Зробіть 8-10 повторень на кожну ногу.

Відведення ноги вбік

Вправа зміцнює м’язи зовнішньої частини стегон, які допомагають стабілізувати таз і підтримувати рівновагу під час ходьби. За бажанням можна використовувати еспандер із легким опором.

Як виконувати:

Станьте прямо біля стійкої опори та тримайтеся за неї для рівноваги.

Повільно відведіть одну ногу вбік, не нахиляючи тулуб.

Затримайтеся на мить і поверніть ногу у вихідне положення.

Виконайте вправу іншою ногою.

Зробіть 12-15 повторень на кожну ногу.

Як часто потрібно тренуватися?

Для початку достатньо виконувати ці вправи 2–3 рази на тиждень, залишаючи між силовими тренуваннями дні для відновлення.

Починайте з одного підходу кожної вправи та легкого навантаження. Якщо рухи не спричиняють болю й виконуються без надмірних зусиль, поступово можна додавати повторення або збільшувати опір еспандера. Важливо не поспішати та стежити за правильною технікою.

Усе тренування може тривати близько 20 хвилин. В інші дні корисно гуляти, плавати або займатися іншою помірною фізичною активністю.

Якщо у вас діагностували остеопороз, перед початком занять варто проконсультуватися з лікарем або фізичним терапевтом. За такого стану деякі рухи, зокрема глибокі нахили хребта вперед, можуть бути небезпечними. Навантаження потрібно підбирати індивідуально.

Також важливо забезпечувати організм достатньою кількістю кальцію та вітаміну D. Проте харчування й фізичні вправи не замінюють призначеного лікування остеопорозу.

Регулярні силові вправи з контрольованим навантаженням допомагають підтримувати м’язову силу, рівновагу та здоров’я кісток у старшому віці. Починати можна поступово, обираючи рухи, які відповідають вашим можливостям.

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