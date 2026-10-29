5 вправ, які допоможуть компенсувати наслідки тривалого сидіння

Тривале сидіння за робочим столом може спричиняти скутість м’язів, дискомфорт у спині та зниження рухливості суглобів. Фізіотерапевти попереджають, що малорухливий спосіб життя також пов’язаний із підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань і діабету.

Щоб зменшити негативні наслідки нестачі руху, важливо регулярно робити перерви та виконувати прості фізичні вправи. Експерти рекомендують parade.com п’ять нескладних рухів, які допоможуть розім’яти спину, розтягнути м’язи та підтримувати гнучкість тіла.

Як тривале сидіння впливає на організм?

Сучасний спосіб життя змушує багатьох людей проводити більшу частину дня сидячи. Однак така звичка може негативно позначатися на здоров’ї.

За словами фізіотерапевта Ренді Каріма, тривале сидіння впливає на м’язи, суглоби та роботу різних систем організму. Зокрема, можуть слабшати сідничні м’язи, виникати напруження в ділянці стегон і задньої поверхні ніг, а також погіршуватися рухливість хребта.

Малорухливість також пов’язують із підвищеним ризиком ожиріння, діабету, гіпертонії та серцево-судинних захворювань. Крім того, нестача руху може негативно впливати на кровообіг і стан кісток.

Щоб зменшити ці ризики, фахівці рекомендують частіше вставати з робочого місця та робити короткі перерви на рух.

"Уявіть собі рух як спосіб життя", – радить Карім. Він пропонує кожні 45-60 хвилин приділяти приблизно 3-5 хвилин легкій фізичній активності замість того, щоб обмежуватися одним тренуванням на день.

Фізіотерапевт Джозеф Хрібік також наголошує, що короткі рухові перерви протягом дня можуть бути кориснішими, ніж одна тривала розтяжка після кількох годин безперервного сидіння.

5 вправ для тих, хто багато сидить

Розгинання грудного відділу хребта на стільці

Ця вправа допомагає зменшити скутість верхньої та середньої частин спини, яка може виникати через тривале перебування в одному положенні.

Як виконувати:

Сядьте на стілець, поставте стопи на підлогу та притисніть спину до спинки. Покладіть руки за голову або схрестіть їх на грудях. Обережно відхиліть верхню частину спини назад, спираючись на спинку стільця. Затримайтеся на 10 секунд і поверніться у вихідне положення. Повторіть 10 разів.

Важливо не прогинати поперек і не намагатися збільшити амплітуду руху через силу.

Зведення лопаток

Тривале сидіння за комп’ютером нерідко супроводжується висунутими вперед плечима та напруженням у верхній частині спини. Зведення лопаток допомагає активізувати відповідні м’язи.

Як виконувати:

Станьте або сядьте рівно, зігнувши руки в ліктях під кутом приблизно 90 градусів. Повільно відведіть лопатки назад і трохи вниз. Утримуйте положення протягом 10 секунд. Розслабте м’язи. Виконайте 10 повторень.

Не піднімайте плечі до вух і не стискайте лопатки надто сильно. Рух має бути плавним і контрольованим.

Випад із розтягуванням на сходинці

Ця вправа допомагає розтягнути м’язи передньої частини стегна та ділянки кульшового суглоба, які можуть ставати менш рухливими через тривале сидіння.

Як виконувати:

Станьте перед сходами, тримаючись за поручень для рівноваги. Поставте одну ногу на нижчу сходинку, а іншу залиште на підлозі. Обережно перенесіть вагу тіла вперед, згинаючи передню ногу та зберігаючи задню якомога прямішою. Стежте, щоб переднє коліно рухалося в напрямку пальців стопи, не завалюючись усередину. Затримайтеся на 30-45 секунд, дихаючи повільно та рівномірно.

Виконайте по три підходи на кожну ногу. За потреби скоротіть час розтягування та не допускайте болю в колінах або кульшових суглобах.

Розтягування задньої поверхні стегон

Тривале сидіння може супроводжуватися відчуттям скутості в задній частині стегон. Регулярне розтягування допомагає підтримувати гнучкість м’язів.

Як виконувати:

Станьте рівно, поставивши стопи приблизно на ширині стегон. Злегка зігніть коліна та відведіть таз назад, нахиляючи тулуб уперед. Тримайте спину в нейтральному положенні, не округлюючи поперек. Опускайтеся лише настільки, наскільки дозволяє комфортна амплітуда руху. Затримайтеся на 20-30 секунд, а потім повільно випряміться.

Повторіть вправу два-три рази. Не намагайтеся дотягнутися руками до підлоги ціною надмірного округлення спини.

Вправа "Кішка-корова"

Цей рух допомагає м’яко розім’яти хребет і підтримувати його рухливість після тривалого перебування в сидячому положенні.

Як виконувати:

Станьте на карачки, розташувавши долоні під плечима, а коліна – під стегнами. На вдиху обережно опустіть живіт, підніміть груди та куприк. На видиху округліть спину, спрямовуючи її до стелі, а підборіддя трохи наблизьте до грудей. Повільно чергуйте ці положення, синхронізуючи рухи з диханням.

Виконайте 8-10 циклів. Намагайтеся рухатися плавно, без різких прогинів і надмірного напруження.

Коли варто припинити вправи?

Під час виконання вправ може виникати легке відчуття розтягування або помірний м’язовий дискомфорт. Однак важливо стежити за реакцією організму й не намагатися долати біль через силу.

За словами фізіотерапевта Джозефа Хрібіка, легкі рухи в багатьох випадках допомагають зменшити скутість і дискомфорт. Водночас біль є сигналом, на який потрібно зважати.

Негайно припиніть вправу, якщо виникають різкий або сильний біль, оніміння, поколювання, запаморочення, слабкість чи порушення рівноваги. Якщо симптоми посилюються або не минають після завершення заняття, варто звернутися до лікаря.

Головне правило для людей, які багато сидять, – регулярно змінювати положення тіла та знаходити можливості для руху протягом дня. Навіть короткі перерви на ходьбу й нескладні вправи допомагають підтримувати рухливість і зменшувати наслідки малорухливого способу життя.

Раніше OBOZ.UA писав, як фізична активність може продовжити життя.

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