5 вправ з еспандером, які допоможуть зміцнити м'язи після 60 років

Після 60 років м'язи потребу...

Після 60 років підтримувати м'язову силу та фізичну активність стає особливо важливо. Для цього не обов'язково відвідувати спортзал або купувати дороге обладнання – достатньо звичайного еспандера.

За допомогою еластичних стрічок можна зміцнити ноги, спину, плечі та м'язи живота в домашніх умовах. Фітнес-експерти назвали eatthis.com п'ять простих вправ, які допоможуть підтримувати м'язи в тонусі та зберігати рухливість із віком.

Присідання з міні-еспандером

Ця вправа активізує сідничні м'язи та стегна, а також допомагає підтримувати правильне положення колін під час присідань. Додатковий опір стрічки змушує м'язи працювати інтенсивніше.

Як виконувати:

Надягніть міні-еспандер трохи вище колін. Поставте ноги на ширині плечей. Злегка розведіть коліна, створюючи опір стрічці. Відведіть таз назад і повільно зігніть ноги. Опустіться настільки низько, наскільки дозволяє ваша підготовка. Відштовхніться стопами від підлоги та поверніться у вихідне положення.

Зробіть 2-3 підходи по 8-12 повторень.

Тяга еспандера стоячи

Цей рух допомагає зміцнити верхню частину спини та м'язи, які відповідають за стабільне положення плечей. Регулярне виконання вправи також сприяє підтриманню правильної постави.

Як виконувати:

Закріпіть еспандер на стійкій опорі на рівні грудей. Візьміть його кінці обома руками. Відійдіть назад, щоб стрічка була злегка натягнута. Випряміть спину та трохи зігніть коліна. Потягніть лікті назад, наближаючи їх до тулуба. Затримайтеся на мить, зводячи лопатки, а потім повільно поверніть руки вперед.

Виконайте 2-3 підходи по 10-15 повторень.

Нахили вперед з еспандером

Вправа спрямована на зміцнення сідниць, задньої поверхні стегон і м'язів спини. Вона також допомагає відпрацювати правильну техніку нахилу таза, яка потрібна під час багатьох повсякденних рухів.

Як виконувати:

Станьте на середину довгого еспандера. Проведіть стрічку за плечима, утримуючи її кінці біля грудей. Поставте ноги приблизно на ширині стегон. Злегка зігніть коліна. Повільно відведіть таз назад і нахиліть тулуб уперед, не округлюючи спину. Напружте сідниці та поверніться у вертикальне положення.

Зробіть 2-3 підходи по 8-12 повторень.

Розведення еспандера перед собою

Ця вправа допомагає опрацювати задню частину плечей і м'язи верхньої частини спини. Вони важливі для стабільності плечового пояса та виконання звичайних рухів руками.

Як виконувати:

Станьте рівно та візьміть еспандер обома руками. Витягніть руки перед собою на рівні грудей. Розташуйте долоні трохи ширше плечей. Розводьте руки в різні боки, розтягуючи стрічку. Коли відчуєте напруження м'язів спини, зробіть коротку паузу. Повільно поверніть руки у вихідне положення.

Виконайте 2-3 підходи по 12-15 повторень.

Жим Паллофа

Це вправа для м'язів кора, які допомагають стабілізувати тулуб і підтримувати рівновагу. Під час виконання еспандер тягне тіло вбік, а м'язи живота мають протидіяти цьому руху, зберігаючи правильне положення корпусу.

Як виконувати:

Закріпіть еспандер на рівні грудей. Станьте боком до місця кріплення. Візьміть стрічку обома руками та притисніть її до грудей. Відійдіть убік, щоб з'явився невеликий натяг. Повільно витягніть руки перед собою, не повертаючи корпус. Поверніть долоні до грудей і повторіть рух. Після завершення підходу розверніться іншим боком.

Зробіть 2-3 підходи по 8-12 повторень на кожну сторону.

Як отримати більше користі від тренувань з еспандером після 60 років?

Щоб поступово зміцнювати м'язи, важливо не лише регулярно займатися, а й правильно підбирати навантаження. Тренування можна проводити 3-4 рази на тиждень, поєднуючи вправи для верхньої та нижньої частин тіла.

Фахівці радять дотримуватися кількох правил:

Підбирайте відповідний опір. Починайте з легкої стрічки, яка дає змогу виконувати всі рухи без порушення техніки.

Не поспішайте. Повертайтеся у вихідне положення повільно, контролюючи натяг еспандера.

Працюйте протягом усієї амплітуди. Намагайтеся зберігати напруження м'язів під час кожного повторення.

За потреби використовуйте опору. Стілець або стіна допоможуть зберігати рівновагу під час виконання окремих рухів.

Тренуйте різні групи м'язів. Поєднуйте вправи для ніг, спини, плечей і живота, щоб навантаження було збалансованим.

Поступово збільшуйте складність. Коли вправи стануть легшими, можна додати повторення, ще один підхід або використати еспандер із більшим опором.

Головне – зберігати правильну техніку та не намагатися збільшувати навантаження надто швидко. Якщо під час виконання вправ виникає біль або запаморочення, тренування потрібно припинити.

Раніше OBOZ.UA писав, які вправи можна виконувати на дивані після 60 років.

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