7 найкращих вправ для чоловіків після 40 років: допоможуть зміцнити м'язи та стати сильнішими

Після 40 років підтримувати м'язову силу та хорошу фізичну форму стає особливо важливо. Регулярні тренування допомагають зміцнювати м'язи, підтримувати здоров'я суглобів і кісток та зберігати рухливість.

Для цього не обов'язково відвідувати спортзал або використовувати складне обладнання. Видання eatthis.com опублікувало сім простих вправ, які чоловіки можуть виконувати щодня, щоб стати сильнішими та покращити витривалість.

Силові тренування важливі не лише для розвитку м'язів. Вони також допомагають підтримувати міцність кісток, здоров'я суглобів і сухожиль, знижуючи ризик травм. За даними досліджень, регулярні силові навантаження пов'язані зі зменшенням ризику смерті від різних причин, зокрема серцево-судинних захворювань і діабету.

Починати тренуватися краще якомога раніше, адже помітні результати потребують часу та послідовності. Не обов'язково щодня виконувати повноцінне інтенсивне тренування: достатньо кількох повторень кожної вправи. Їх також можна використовувати як розминку перед основними заняттями або поступово ускладнювати за допомогою додаткової ваги.

7 найкращих вправ для чолові... Джерело: Shutterstock Розгорнути

Підйом стегон із витягнутою ногою

Для розвитку загальної сили важливо тренувати не лише верхню частину тіла, а й сідниці та м'язи задньої поверхні стегон. Сильний задній м'язовий ланцюг допомагає стабілізувати корпус і покращує фізичні можливості.

Ляжте на спину, одну ногу зігніть у коліні під кутом 90 градусів, а другу випряміть. Напружте сідниці та, спираючись на п'яту зігнутої ноги, підніміть таз. Стежте, щоб стегна залишалися рівними, а витягнута нога не змінювала положення. Після цього повільно поверніться у вихідну позицію.

7 найкращих вправ для чолові... Джерело: Shutterstock Розгорнути

Зворотні випади

Ця вправа допомагає зміцнити сідниці, стегна та інші м'язи ніг. Її перевага полягає в тому, що для виконання не потрібне спеціальне обладнання чи багато вільного простору.

Станьте рівно, зробіть крок назад і зігніть обидва коліна приблизно під прямим кутом. Переднє коліно має залишатися над стопою. Відштовхніться задньою ногою та поверніться у вихідне положення. Чергуйте ноги, зберігаючи рівновагу й контроль над рухами.

7 найкращих вправ для чолові... Джерело: Shutterstock Розгорнути

Бічні присідання

Звичайні присідання добре розвивають силу ніг, але рухи вбік дають додаткове навантаження на м'язи стегон і допомагають покращити рухливість кульшових суглобів. Також ця вправа сприяє розвитку балансу та рівномірному зміцненню обох ніг.

Поставте ноги широко, приблизно вдвічі ширше за плечі, а носки трохи розверніть назовні. Перенесіть вагу на одну ногу та зігніть її в коліні, відводячи таз назад. Інша нога залишається випрямленою. Поверніться у вихідне положення та повторіть рух в інший бік.

Т-подібні віджимання

Цей варіант віджимань поєднує силове навантаження з обертанням корпусу. Він допомагає зміцнити грудні м'язи, плечі, руки та м'язи живота, а також покращує рухливість грудного відділу хребта.

Прийміть положення планки на прямих руках. Опустіть корпус, виконайте віджимання, а під час підйому поверніть тулуб убік і підніміть одну руку вертикально вгору. Погляд спрямуйте за долонею. Поверніться в початкове положення та повторіть рух на інший бік. Для збільшення навантаження можна використовувати гантелі.

7 найкращих вправ для чолові... Джерело: Shutterstock Розгорнути

Тяга гантелі в нахилі

Тягові рухи особливо корисні для зміцнення спини, розвитку м'язів плечового пояса та підтримання правильної постави.

Поставте одну руку та однойменне коліно на лаву, нахиліть корпус так, щоб він був майже паралельним підлозі. Вільною рукою візьміть гантель і підтягніть її до тулуба, зводячи лопатки. Повільно опустіть руку та виконайте потрібну кількість повторень. Потім змініть сторону. Якщо вдома немає гантелей, можна скористатися еспандером.

7 найкращих вправ для чолові... Джерело: Shutterstock Розгорнути

Ведмежа хода

Ця вправа залучає одразу кілька груп м'язів, розвиває координацію, витривалість і загальну силу. Водночас вона не створює надмірного ударного навантаження на суглоби.

Станьте на карачки, розташувавши долоні під плечима, а коліна – під стегнами. Підніміть коліна приблизно на 2-3 см над підлогою. Почніть повільно рухатися вперед, одночасно переміщуючи праву руку з лівою ногою, а потім ліву руку з правою ногою. Намагайтеся тримати спину рівною, таз – низько, а голову – піднятою.

7 найкращих вправ для чолові... Джерело: Shutterstock Розгорнути

Щоденна ходьба

Ходьба не належить до силових вправ, проте відіграє важливу роль у підтриманні фізичної форми. Регулярні прогулянки покращують роботу серцево-судинної системи, розвивають аеробну витривалість і сприяють відновленню після тренувань.

Намагайтеся ходити щонайменше 20 хвилин щодня. Якщо складно виділити для цього час безперервно, розділіть прогулянку на кілька коротших відрізків протягом дня.

Головне правило для чоловіків, які хочуть зберегти силу після 40 років, – регулярність. Поєднання силових вправ із щоденною активністю допоможе підтримувати м'язи, рухливість і витривалість. Не варто прагнути максимальних навантажень одразу: набагато важливіше поступово збільшувати інтенсивність і давати організму достатньо часу для відновлення.

Раніше OBOZ.UA писав, як зміцнити м'язи живота вдома.

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