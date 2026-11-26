Не лише бігова доріжка: 4 вправи біля стіни для відновлення сили ніг після 70 років

Після 70 років м'язова сила та стійкість можуть поступово знижуватися, через що звичайна ходьба стає складнішою. Щоб зберегти рухливість і незалежність, важливо регулярно зміцнювати м'язи ніг.

Для цього не обов'язково відвідувати спортзал або займатися на біговій доріжці. Фітнес-експертка Поліна Чернишова рекомендує eatthis.com чотири прості вправи біля стіни, які допоможуть покращити рівновагу, координацію та силу ніг.

За словами фахівчині, тренування з опорою на стіну мають кілька переваг перед звичайною ходьбою на біговій доріжці. Вони не лише розвивають м'язову силу, а й допомагають працювати над балансом, координацією та контролем рухів.

"Вправи з опорою на стіну можуть забезпечити переваги, яких не пропонує звичайна бігова доріжка. Вони розвивають функціональну силу, покращують рівновагу та дають змогу контролювати рухи, використовуючи додаткову опору. Бігова доріжка передбачає повторювані рухи, але може бути небезпечною для людей, які невпевнено тримають рівновагу. В ідеалі поєднання тренувань на біговій доріжці та вправ біля стіни допоможе ефективніше зміцнити м'язи. Стіна забезпечує стабільну підтримку, тоді як рухома поверхня доріжки може створювати труднощі для тих, кому складно утримувати баланс", – пояснює Чернишова.

Перенесення ваги тіла з опорою на стіну

Ця вправа допомагає розвивати рівновагу та зміцнювати м'язи ніг, які активно працюють під час ходьби.

Станьте обличчям до стіни та легко торкніться її руками. Розставте ноги трохи ширше за плечі. Повільно перенесіть вагу тіла на одну ногу, зігнувши її в коліні. Іншу ногу залиште випрямленою. Поверніться у вихідне положення. Повторіть рух, переносячи вагу на протилежну ногу.

Віджимання від стіни

Цей рух допомагає зміцнити верхню частину тіла та м'язи кора, які також важливі для підтримання правильної постави й стабільності під час руху.

Станьте обличчям до стіни на відстані витягнутих рук. Упріться долонями в поверхню на ширині плечей. Напружте м'язи живота та повільно зігніть лікті, наближаючи груди до стіни. Відштовхніться руками та поверніться у початкове положення. Виконуйте рухи плавно, не поспішаючи.

Ходьба на місці з опорою на стіну

Вправа імітує звичайну ходьбу, допомагає активізувати м'язи ніг і покращує координацію рухів.

Станьте спиною до стіни, притиснувши до неї спину. Ноги розташуйте на ширині стегон. Напружте м'язи живота. Підніміть одне коліно в напрямку грудей. Опустіть ногу та повторіть рух іншою. Продовжуйте почергово піднімати коліна, імітуючи маршування на місці.

Згинання та розгинання колін біля стіни

Ця вправа спрямована на зміцнення м'язів ніг, які потрібні для ходьби, вставання та збереження рухливості.

Станьте обличчям до стіни та покладіть на неї долоні для підтримки. Поставте ноги на ширині стегон. Повільно зігніть коліна та трохи опустіть таз. Не намагайтеся присісти надто низько. Плавно випряміть ноги й поверніться у вихідне положення. Виконайте шість повторень.

Важливо виконувати всі рухи повільно, без різких нахилів і надмірного навантаження. Амплітуду вправ варто обирати відповідно до власних фізичних можливостей.

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