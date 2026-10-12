Як продовжити життя за допомогою фізичної активності: 5 порад

Фізична активність відіграє важливу роль у підтримці здоров'я та може допомогти продовжити життя. Для цього не обов'язково щодня відвідувати спортзал або виконувати виснажливі вправи.

Наукові дослідження свідчать, що навіть короткі прогулянки, заняття улюбленим спортом і звичайні побутові справи позитивно впливають на самопочуття. Видання eatthis.com опублікувало п'ять простих хитрощів, які допоможуть залишатися активними та підтримувати здоров'я з віком.

Обирайте фізичну активність, яка приносить задоволення

Щоб тренування приносили користь, вони не обов'язково мають бути виснажливими. Садівництво, прогулянки, їзда на велосипеді та навіть гра в гольф можуть допомогти підтримувати активність і позитивно впливати на довголіття.

Дослідження показують, що регулярні заняття улюбленою справою полегшують дотримання режиму фізичної активності. Тому важливо знайти рух, який не сприйматиметься як обов'язок.

Лікар Том Оддо радить орієнтуватися насамперед на власні вподобання та фізичні можливості.

"Найкращий вид вправ для вас – це той, який ви дійсно будете виконувати. Іншими словами, вибір занять, які вам подобаються, допоможе вам залишатися дисциплінованими", – пояснює фахівець.

Водночас починати варто поступово. Наприклад, ходьба та заняття на велотренажері допоможуть звикнути до навантажень без надмірного ризику травм. Різкий перехід до інтенсивних тренувань, особливо за недостатньої підготовки, може завадити регулярним заняттям у майбутньому.

Тренуйтеся разом із друзями

Фізична активність у компанії може бути не лише приємнішою, а й кориснішою для довголіття. Спільні прогулянки, теніс, бадмінтон або групові заняття допомагають підтримувати соціальні зв'язки та дотримуватися регулярного режиму.

У дослідженні, опублікованому в журналі Mayo Clinic Proceedings, науковці понад 20 років спостерігали за більш ніж 8000 людьми. Вони виявили зв'язок між заняттями різними видами спорту та тривалістю життя. Зокрема, для тенісистів різниця сягала майже 10 додаткових років порівняно з очікуваною тривалістю життя.

Однак важливу роль можуть відігравати не лише фізичні навантаження, а й спілкування.

Фізіотерапевт Мітч Торрес зазначає, що час, проведений із близькими людьми, може позитивно впливати на здоров'я та знижувати ризик передчасної смерті.

Крім того, заняття з друзями допомагають не пропускати тренування. Особливо це важливо для людей старшого віку, яким підтримка однодумців може допомогти зберігати мотивацію.

Додавайте більше руху до повсякденних справ

Щоб залишатися активними, не обов'язково спеціально виділяти час на тренування. Іноді достатньо частіше ходити пішки та змінити кілька щоденних звичок.

Дослідження, опубліковане в журналі JAMA Internal Medicine, показало, що навіть близько 4400 кроків на день можуть бути пов'язані зі зниженням ризику передчасної смерті. Водночас користь від збільшення кількості кроків зростає приблизно до 7500 на день, хоча оптимальний рівень активності залежить від людини.

Збільшити рухливість можна завдяки простим рішенням:

підніматися сходами замість ліфта;

паркувати автомобіль трохи далі від місця призначення;

частіше ходити пішки у справах;

допомагати з покупками та домашніми завданнями;

робити короткі прогулянки протягом дня.

Тренер Ті Джей Ментус наголошує, що такі рішення поступово формують звичку бути активними.

За його словами, регулярний вибір на користь руху допомагає людині свідомо шукати більше можливостей для фізичної активності, а не постійно обирати найпростіший шлях.

Головне – пам'ятати, що навіть невеликі навантаження накопичуються протягом дня та можуть позитивно впливати на здоров'я.

За можливості тренуйтеся на свіжому повітрі

Прогулянки та тренування надворі дають змогу поєднати фізичну активність із перебуванням на природному освітленні. Сонячне світло допомагає організму виробляти вітамін D, який необхідний для здоров'я кісток і нормальної роботи організму.

Дослідження пов'язують дефіцит цього вітаміну з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань. Водночас сам по собі зв'язок не доводить, що нестача вітаміну D безпосередньо спричиняє ці проблеми.

Перебування на свіжому повітрі також може допомагати підтримувати регулярний режим дня. Зокрема, ранкове природне освітлення сприяє регуляції циркадних ритмів, від яких залежить цикл сну та неспання.

Фізіотерапевт Дейв Шелтон рекомендує знаходити час для ранкових прогулянок, навіть якщо вони тривають лише кілька хвилин.

"Сонячне світло на початку дня може допомогти регулювати ваш циркадний ритм і покращити якість сну. Навіть якщо у вас є час лише на 5–10-хвилинну прогулянку зранку, ви можете отримати користь для здоров'я", – пояснює фахівець.

Водночас не варто забувати про захист шкіри від надмірного ультрафіолетового випромінювання. Для отримання користі від прогулянок не потрібно спеціально засмагати або тривалий час перебувати під прямими сонячними променями.

Не перетворюйте тренування на джерело стресу

Фізичні вправи допомагають знижувати напруження, але надмірне занепокоєння через власну активність може мати протилежний ефект.

Дослідження, опубліковане в журналі Health Psychology, виявило зв'язок між сприйняттям власної фізичної активності та ризиком передчасної смерті.

Учасники, які вважали себе менш активними за інших, мали на 71% вищу ймовірність померти протягом 21-річного періоду спостереження, ніж ті, хто сприймав себе як активніших за однолітків.

Цей результат не означає, що негативне ставлення до власних тренувань безпосередньо спричиняє передчасну смерть. Однак він підкреслює, що сприйняття власного здоров'я та фізичної активності також заслуговує на увагу.

Алія Крам, доцентка кафедри психології Стенфордського університету, наголошує на важливості здорового мислення.

"У прагненні до здоров'я та довголіття важливо перейняти не лише здорову поведінку, а й здорові думки", – підсумовує дослідниця.

Тому не варто звинувачувати себе, якщо в певний день не вдалося виконати заплановане тренування. Набагато важливіше підтримувати регулярну активність у довгостроковій перспективі, враховувати власні можливості та не порівнювати свої результати з чужими.

Раніше OBOZ.UA писав, які вправи допомагають уповільнити старіння після 60 років.

Підписуйтесь на канали OBOZ.UA в Telegram та Viber, щоб бути в курсі останніх подій.