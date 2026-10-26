Як зменшити біль у м’язах без складних тренувань: тренер назвав 3 вправи на дивані

Біль у м’язах, скутість суглобів і напруження спини можуть заважати повсякденним справам. Полегшити дискомфорт допомагають прості вправи на розтяжку, які можна виконувати навіть вдома на дивані.

Персональний тренер Домінік Анджеліно рекомендує три рухи для розслаблення м’язів стегон, сідниць і верхньої частини спини. Видання parade.com розповідає, як правильно виконувати ці вправи та як часто їх варто робити.

Чому розтяжку варто виконувати на дивані?

Для людей із хронічним болем або обмеженою рухливістю вправи на підлозі можуть бути незручними. Натомість диван дає змогу розпочати заняття без зайвих зусиль.

Як пояснює тренер, такий підхід також допомагає подолати психологічний бар’єр. Оскільки люди звикли відпочивати на дивані, їм може бути простіше почати рухатися саме звідти, ніж змушувати себе тренуватися на підлозі.

Водночас важливо враховувати особливості меблів: надто м’який диван може не забезпечувати достатньої підтримки під час виконання вправ.

Розтяжка згиначів стегна

Ця вправа допомагає розслабити м’язи передньої частини стегна, які можуть напружуватися через тривале сидіння.

Як виконувати:

Станьте перед диваном, поставивши ноги на ширині стегон. Зігніть одну ногу назад і покладіть верхню частину стопи на сидіння. Повільно зігніть коліно опорної ноги, опускаючись у випад. Тримайте корпус рівно та опускайтеся настільки, наскільки дозволяє комфорт. Затримайтеся на 30-45 секунд, а потім змініть ногу. Виконайте 2-3 підходи на кожну сторону.

Для глибшої розтяжки можна поставити заднє коліно на диван, а стопу спрямувати до його спинки. Однак такий варіант варто виконувати лише за умови достатньої рівноваги та відсутності болю.

Розтяжка "четвірка" для сідниць і попереку

Цей рух допомагає розслабити сідничні м’язи та зменшити напруження в ділянці стегон.

Як виконувати:

Сядьте на диван, поставивши обидві стопи на підлогу. Покладіть щиколотку однієї ноги на стегно іншої, щоб ноги утворили форму цифри 4. За потреби підтримуйте підняту ногу руками. Зберігаючи спину рівною, повільно нахиліться вперед. Утримуйте положення 30-45 секунд. Повторіть вправу для іншої ноги. Виконайте 2-3 підходи на кожну сторону.

Важливо не відривати сідниці від сидіння та не зміщувати підняту ногу вперед, інакше ефективність розтяжки може знизитися.

Розкриття грудної клітки для верхньої частини спини

Вправа допомагає розслабити м’язи верхньої частини спини та плечового пояса, які можуть перенапружуватися через тривале сидіння й сутулість.

Як виконувати:

Сядьте на диван, поставивши стопи на підлогу. Випряміть спину та підніміть руки перед собою на рівень плечей. Повільно відведіть руки назад, зводячи лопатки. Затримайтеся на 30-45 секунд, не прогинаючись надмірно. Поверніть руки вперед і схрестіть їх перед грудьми, ніби обіймаєте себе. Залишайтеся в цьому положенні ще 30-45 секунд. Повторіть послідовність 2-3 рази.

Усі рухи виконуйте плавно, не намагаючись збільшити амплітуду через силу.

Яких помилок варто уникати?

Щоб розтяжка була комфортною та ефективною, тренер радить звернути увагу на кілька моментів:

Не відривайте сідниці від дивана. Під час вправ сидячи зберігайте стійке положення тіла.

Не поспішайте. Виконуйте кожен рух повільно, контролюючи положення корпусу.

Стежте за стійкістю. Під час розтяжки згиначів стегна розташовуйте опорну стопу так, щоб зберігати рівновагу.

Не змінюйте положення ніг передчасно. У вправі "четвірка" утримуйте підняту ногу в комфортному положенні, не зміщуючи її вперед.

Головне правило – не намагатися розтягнути м’язи якомога сильніше. Якщо рух викликає гострий біль або посилює наявний дискомфорт, припиніть вправу.

Як часто потрібно виконувати розтяжку?

Домінік Анджеліно рекомендує займатися п’ять-шість днів на тиждень, якщо це можливо. Початківцям можна розпочати з двох-трьох занять на тиждень і поступово збільшувати частоту відповідно до самопочуття.

Водночас фахівець наголошує, що ефективність розтяжки залежить від причини болю.

"Розтяжки найкраще працюють для м’язів, які занадто напружені. Вони не вирішать весь біль магічним чином, а допомагають тоді, коли відповідають потребам вашого конкретного стану", – пояснює Анджеліно.

Тому не варто розраховувати, що вправи усунуть будь-який дискомфорт. Якщо біль не минає, регулярно повторюється або посилюється, необхідно звернутися до лікаря. Перед початком нового комплексу вправ також варто проконсультуватися з фахівцем, особливо за наявності хронічних захворювань чи обмеженої рухливості.

Раніше OBOZ.UA писав, як розтяжка впливає на відновлення тіла після тренувань.

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