Як зміцнити м’язи стегон після 65 років: 5 ефективних вправ на сходах

Після 65 років м’язи стегон можуть слабшати, через що стає важче підніматися сходами та вставати зі стільця. Щоб підтримувати силу ніг, не обов’язково займатися на тренажерах або біговій доріжці.

Звичайні сходи можна використовувати для виконання простих силових вправ, які залучають стегна та сідниці. Видання eatthis.com опублікувало п’ять вправ, які допоможуть зміцнити м’язи ніг і підтримувати рухливість у старшому віці.

Підйоми на сходинку

Під час підйому одна нога приймає на себе значну частину ваги тіла, змушуючи квадрицепси активно працювати. Ця вправа допомагає зміцнювати стегна та полегшувати повсякденні рухи.

Як виконувати:

Станьте обличчям до нижньої сходинки. Повністю поставте праву стопу на її поверхню. За потреби тримайтеся за поручні. Відштовхніться правою ногою та підніміться. Повільно поверніться у вихідне положення. Повторіть рух іншою ногою.

Зробіть 2-3 підходи по 8-12 повторень на кожну ногу. Відпочинок – 45-60 секунд.

Контрольовані опускання зі сходинки

Під час повільного опускання м’язи стегон стримують рух тіла під дією сили тяжіння. Таке навантаження допомагає розвивати силу квадрицепсів і контролювати положення колін. Починайте з невеликої висоти, щоб уникнути зайвого навантаження на суглоби.

Як виконувати:

Станьте на нижню сходинку та легко тримайтеся за поручні. Перенесіть вагу тіла на праву ногу. Повільно опустіть ліву п’яту до підлоги. Легко торкніться нею поверхні. Відштовхніться правою ногою та поверніться у вихідне положення. Виконайте вправу іншою ногою.

Виконайте 2-3 підходи по 6-10 повторень на кожну ногу. Відпочинок – 45-60 секунд.

Статичне утримання в розділеному присіданні

Ця вправа допомагає зміцнювати стегна завдяки утриманню положення з напруженими м’язами. Для початку достатньо залишатися в присіданні протягом 15 секунд, поступово збільшуючи тривалість за умови гарного самопочуття.

Як виконувати:

Поставте праву ногу на нижню сходинку, а ліву відведіть назад. Тримайтеся за поручні для рівноваги. Повільно зігніть обидва коліна. Опустіться до комфортної глибини. Затримайтеся в положенні, не втрачаючи рівноваги. Підніміться та поміняйте ноги.

Зробіть 2-3 підходи по 15-30 секунд на кожну ногу. Відпочинок – 30-45 секунд.

Сідничний місток із ногами на сходинці

Сильні сідничні м’язи та м’язи задньої поверхні стегон допомагають підтримувати рухливість і стабільність нижньої частини тіла. Під час цієї вправи ноги розташовані вище за тулуб, що змінює розподіл навантаження та активізує м’язи тазостегнової ділянки.

Як виконувати:

Ляжте на спину перед сходами. Поставте обидві п’яти на нижню сходинку, зігнувши коліна. Притисніть п’яти до поверхні. Підніміть таз, доки тулуб і стегна не утворять майже пряму лінію. Затримайтеся на мить. Повільно опустіть таз на підлогу.

Виконайте 2-3 підходи по 10-15 повторень. Відпочинок – 30-45 секунд.

Бічні підйоми на сходинку

Рухи вбік залучають зовнішні м’язи стегон і допомагають розвивати стабільність під час зміни напрямку руху. Вправа доповнює звичайні підйоми вперед і дає змогу тренувати ноги під іншим кутом.

Як виконувати:

Станьте боком до нижньої сходинки. Поставте ближню до сходів ногу на поверхню сходинки. За потреби тримайтеся за поручні. Відштовхніться ногою та підніміться. Випряміться, зберігаючи рівновагу. Повільно опустіться та повторіть рух. Потім поміняйте бік.

Зробіть 2-3 підходи по 8-12 повторень на кожну ногу. Відпочинок – 45-60 секунд.

На що варто звернути увагу?

Після 65 років важливо починати тренування з посильного навантаження та поступово збільшувати його. Використовуйте стійку сходинку, тримайтеся за поручні, якщо це необхідно, і не поспішайте під час виконання рухів. Якщо виникають біль, запаморочення або відчуття нестабільності, припиніть вправу. За наявності проблем із колінами, рівновагою чи рухливістю перед початком тренувань варто проконсультуватися з лікарем або фізичним терапевтом.

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