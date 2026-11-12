Як зміцнити м'язи живота після 65 років: 4 ефективні вправи

Після 65 років підтримувати тонус м'язів живота та зберігати стійкість тіла стає особливо важливо. Звичайна ходьба корисна для здоров'я, проте вона не завжди забезпечує достатнє навантаження на м'язи кора.

Фітнес-тренерка Нонна Глейзер рекомендує чотири прості вправи стоячи, які допомагають зміцнити прес, покращити поставу та координацію. Для їх виконання не потрібні спеціальне обладнання чи складні тренажери, пише eatthis.com.

"Я завжди кажу людям не зациклюватися на тому, що для зміцнення преса потрібно лягати на підлогу й виконувати сотні скручувань. Деякі з моїх улюблених вправ для кора виконуються саме стоячи, особливо коли йдеться про старших клієнтів", – пояснює тренерка.

За її словами, такі рухи допомагають тренувати м'язи в природному для повсякденного життя положенні. Вони вчать тіло утримувати рівновагу, переносити вагу та стабілізувати корпус. Ходьба добре підтримує роботу серця, але не забезпечує такого самого навантаження на м'язи кора.

Піднімання колін стоячи

Ця вправа активізує м'язи живота, допомагає розвивати рівновагу та зміцнювати нижню частину тіла.

Як виконувати:

Станьте прямо, розташувавши стопи на ширині стегон. Для рівноваги тримайтеся за спинку стійкого стільця або край столу. Повільно підніміть ліве коліно до рівня стегна. Затримайтеся на секунду, напружуючи м'язи живота, а потім опустіть ногу. Повторіть рух правою ногою.

Виконайте по 10 повторень для кожної ноги. Під час вправи стежте за поставою та не затримуйте дихання.

Діагональні скручування стоячи

Рух допомагає опрацювати косі м'язи живота, покращити координацію та підтримати хребет.

"Не поспішайте – важливо відчувати роботу м'язів талії. Ця вправа залучає косі м'язи живота, розвиває координацію та зміцнює м'язи, які підтримують хребет", – зазначає Глейзер.

Як виконувати:

Станьте рівно, заведіть руки за голову. Підтягніть правий лікоть у напрямку до лівого коліна. Поверніться у вихідне положення. Повторіть рух, наближаючи лівий лікоть до правого коліна. Чергуйте сторони, виконуючи рухи без різких ривків.

Зробіть по 10 повторень на кожну сторону.

Відведення ноги вбік стоячи

Ця вправа не лише залучає м'язи живота, а й зміцнює стегна, від яких значною мірою залежить стійкість під час ходьби.

"Можливо, ви не сприймаєте цей рух як вправу для преса, але м'язи кора постійно працюють, щоб утримувати тіло в стабільному положенні. Крім того, ви зміцнюєте стегна, які важливі для рівноваги та профілактики падінь", – пояснює тренерка.

Як виконувати:

Станьте прямо, ноги розташуйте на ширині стегон. Руки покладіть на талію або тримайтеся за стілець. Напружте м'язи живота та перенесіть вагу на ліву ногу. Праву ногу, не згинаючи, повільно відведіть убік. Стопу тримайте прямо. Підніміть ногу настільки високо, наскільки дозволяє комфорт, затримайтеся на мить і поверніть її на підлогу. Повторіть рух іншою ногою.

Виконайте по 10-12 повторень для кожної ноги.

Ходьба на місці з підйомом рук

Цей рух одночасно залучає м'язи живота, рук і ніг. Він також допомагає розвивати координацію та контроль над тілом.

"Під час цієї вправи м'язи кора, рук і ніг працюють разом. Це сприяє покращенню координації. Якщо вам незручно піднімати руки над головою, можна залишити їх на нижчому рівні", – радить Глейзер.

Як виконувати:

Станьте рівно, розставивши ноги на ширині стегон. Підніміть ліве коліно до рівня стегна, одночасно витягуючи праву руку вгору. Опустіть руку й ногу. Тепер підніміть праве коліно та ліву руку. Чергуйте рухи, зберігаючи рівну поставу та контроль над тілом.

Виконуйте вправу в комфортному темпі, не забуваючи про рівномірне дихання.

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