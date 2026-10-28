Як зміцнити плечі після 60 років: 4 прості вправи для виконання вдома

Після 60 років важливо підтримувати силу м’язів, щоб зберігати рухливість і самостійність у повсякденному житті. Особливу увагу варто приділяти плечам, адже вони допомагають піднімати предмети, тягнутися та виконувати звичні справи.

Для зміцнення цієї частини тіла не обов’язково використовувати важкі гантелі чи відвідувати спортзал. Видання eatthis.com розповідає про чотири прості ранкові вправи, які допоможуть підтримувати силу та стабільність плечей після 60 років.

Ліз Гіллард, засновниця студії тренувань із понад 20-річним досвідом, рекомендує приділяти увагу заднім дельтоподібним м’язам. Вони допомагають стабілізувати плечі, підтримувати правильну поставу та виконувати тягові рухи.

"Вправи для зміцнення цього м’яза важливі для всіх, але особливо для людей з віком. Вони покращать вашу поставу, збережуть вас сильними, збалансованими та менш схильними до травм плеча", – пояснює фахівчиня.

Тяга еластичної стрічки сидячи

Ця вправа зміцнює м’язи спини та плечового пояса.

Як виконувати:

Сядьте на килимок, витягнувши ноги вперед. Обхопіть стопи еластичною стрічкою та візьміть її кінці в руки. Випряміть спину й потягніть руки до стегон, зводячи лопатки. Утримуйте м’язи живота напруженими. Повільно поверніться у вихідне положення.

Виконайте 3 підходи по 10 повторень.

Почергове опускання рук зі стрічкою над головою

Вправа допомагає розвивати силу плечей і контролювати рухи рук.

Як виконувати:

Станьте прямо, поставивши ноги на ширині стегон. Підніміть руки над головою, тримаючи еластичну стрічку натягнутою у формі літери V. Опустіть одну руку вниз, долаючи опір стрічки. Іншу залишайте витягнутою над головою. Поверніться у вихідне положення. Повторіть рух іншою рукою.

Зробіть 3 підходи по 10 повторень, чергуючи руки.

Віджимання

Ця вправа залучає плечі, груди та м’язи рук. За потреби можна виконувати спрощений варіант із колін або від стіни.

Як виконувати:

Прийміть положення високої планки, розташувавши долоні під плечима. Згинаючи лікті, повільно опустіть груди до підлоги. Стежте, щоб тіло залишалося рівним. Відштовхніться долонями та поверніться у вихідне положення.

Виконайте 3 підходи по 10 повторень або менше, якщо втомлюєтеся.

Планка з торканням плечей

Вправа розвиває стабільність плечового пояса та допомагає зміцнювати м’язи корпусу.

Як виконувати:

Станьте в планку на передпліччях, утримуючи тіло рівним. Підніміть праву руку та торкніться нею лівого плеча. Поверніть руку на підлогу. Повторіть рух лівою рукою, торкнувшись правого плеча. Намагайтеся не розгойдувати стегна під час виконання.

Зробіть 2 підходи по 20 дотиків – по 10 на кожен бік.

Регулярне виконання цих вправ допоможе підтримувати силу та рухливість плечей. Починайте з комфортного навантаження, рухайтеся контрольовано й не ігноруйте біль. Якщо маєте захворювання плечових суглобів або нещодавно перенесли травму, перед тренуваннями проконсультуйтеся з лікарем.

Раніше OBOZ.UA писав, які вправи на ліжку можна виконувати після 60 років.

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