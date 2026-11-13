Забудьте про скручування: 4 вправи для сильного преса після 65 років

Після 65 років м'язи живота потребують регулярного тренування, адже сильний кор допомагає підтримувати рівновагу, поставу та стабільність тіла. Водночас класичні скручування підходять не всім, особливо якщо є труднощі з виконанням вправ на підлозі.

Персональний тренер Джо ЛаСерра назвав чотири ефективні альтернативи, які допоможуть зміцнити прес без таких рухів. Для їх виконання не потрібне складне обладнання, а навантаження можна адаптувати до власних можливостей, пише eatthis.com.

За словами фахівця, поширена думка про те, що для сильного преса обов'язково потрібно виконувати скручування, є помилковою.

"Хоча скручування – чудова вправа для прямих м'язів живота, це далеко не єдиний спосіб їх тренувати. Для людей старше 65 років виконання таких рухів на підлозі може бути не найзручнішим і найефективнішим рішенням", – пояснює ЛаСерра.

Натомість він радить зосередитися на вправах, які зміцнюють м'язи кора та не передбачають інтенсивних обертань хребта.

Планка з опорою на стілець

Ця вправа допомагає зміцнити глибокі м'язи живота завдяки тривалому статичному напруженню. Її перевага полягає в тому, що складність легко регулювати: що нижче розташована опора, то більше навантаження отримують м'язи кора.

"Планку можна виконувати практично будь-де, змінюючи висоту опори відповідно до своїх можливостей. Це чудовий спосіб розвивати силу м'язів живота без зайвих рухів", – зазначає тренер.

Як виконувати:

Поставте передпліччя на сидіння стійкого стільця, лікті розташуйте під плечима. Відведіть ноги назад, спираючись на носки. Вирівняйте тіло так, щоб від голови до п'ят утворилася пряма лінія. Напружте живіт і затримайтеся в цьому положенні, не прогинаючи поперек.

Ходьба на місці стоячи

Звичайне піднімання колін може стати ефективним тренуванням для преса, якщо виконувати його правильно. Головне – зберігати рівне положення спини та свідомо напружувати м'язи живота під час кожного руху.

За словами ЛаСерри, складність вправи можна збільшити, піднявши руки над головою або використовуючи легкі гантелі.

Як виконувати:

Станьте прямо, поставивши ноги на ширині плечей. Злегка зігніть коліна. Тримайте спину рівно, руки схрестіть перед грудьми. Повільно підніміть одне коліно в напрямку грудей. Поверніть ногу на підлогу та повторіть рух іншою ногою. Продовжуйте почергово піднімати коліна, не розслабляючи м'язи живота.

Вправа "Мертвий жук"

Цей рух підходить тим, хто може комфортно виконувати вправи лежачи на спині. Він поєднує зміцнення м'язів кора з тренуванням координації, адже потрібно одночасно рухати протилежними рукою та ногою.

"Ця вправа допомагає розвивати контроль над тілом і пропріоцепцію – здатність відчувати положення власного тіла в просторі. Це особливо важливо з віком", – пояснює тренер.

Як виконувати:

Ляжте на спину, підніміть руки вертикально вгору, а ноги зігніть у колінах під кутом 90 градусів. Притисніть поперек до підлоги та напружте живіт. Повільно опускайте праву руку за голову, одночасно випрямляючи ліву ногу. Затримайтеся на три секунди та поверніться у початкове положення. Повторіть рух протилежною рукою та ногою.

Жим Паллофа

Ця вправа спрямована на розвиток здатності м'язів кора протидіяти обертанню тулуба. Така навичка допомагає підтримувати стабільність корпусу та контролювати положення хребта під час повсякденних рухів.

Виконувати жим можна в тренажерному залі за допомогою блочного тренажера або вдома з еластичною стрічкою.

Як виконувати:

Закріпіть еспандер приблизно на рівні грудей. Станьте боком до місця кріплення, розставивши ноги на ширині плечей. Візьміть стрічку обома руками та притисніть її до грудей. Повільно витягніть руки перед собою, утримуючи корпус нерухомим. Затримайтеся на дві секунди, зберігаючи натяг еспандера. Контрольовано поверніть руки до грудей.

Регулярне виконання цих вправ допоможе зміцнити м'язи живота, покращити координацію та стабільність корпусу. Водночас важливо починати з комфортного рівня навантаження, стежити за технікою та не допускати болю під час тренування.

Раніше OBOZ.UA розповідав, які вправи допоможуть зміцнити м'язи кора після 65 років.

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