Три упражнения, которые помогут сбросить 2,5 кг: советы тренера

Если вес перестал снижаться, не спешите расстраиваться – это обычный этап на пути к похудению. Во многих случаях преодолеть так называемое плато помогает сочетание правильного питания и эффективных физических упражнений.

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Эксперты отмечают, что даже небольшие изменения в повседневных привычках могут приблизить к желаемому результату. Фитнес-тренер Джеки Смит назвала eatthis.com три упражнения, которые помогут активизировать сжигание калорий и избавиться от последних примерно 2,5 килограмма.

Физическая активность – лишь одна из составляющих успешного похудения. Не менее важны повседневные привычки. Даже незначительные изменения в рационе могут дать заметный результат.

Так, исследователи из Университета Колорадо в Денвере предложили участникам эксперимента сократить ежедневный рацион всего на 100 калорий. В итоге большинство добровольцев естественным образом начали потреблять примерно на 300 калорий меньше каждый день.

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Соавтор исследования Джеймс Гилл, заведующий кафедрой наук о питании в Университете Алабамы в Бирмингеме, объясняет: "Похудение и поддержание веса требуют довольно значительных изменений, но маленькие шаги – это путь к началу. Люди предпринимают что-то радикальное, что невозможно поддерживать. Но маленькие шаги помогают вам двигаться в правильном направлении".

Чтобы без особых усилий сократить калорийность питания, можно делать простые замены: использовать горчицу вместо майонеза, немного уменьшить количество оливкового масла при приготовлении блюд, выбирать овощные снеки вместо картофельных чипсов, а сладкие соки заменить обычной газированной водой без сахара. Если хочется перекусить, яблоко станет гораздо лучшим выбором, чем сдобная выпечка.

Также не стоит недооценивать пользу ежедневных прогулок. Регулярная ходьба не только помогает сжигать лишние калории, но и положительно влияет на самочувствие и снижает уровень стресса.

Планка

Начните с классической планки. Поместите ладони под плечами, ноги поставьте на ширину бедер, вытяните пятки назад, а туловище держите ровным от плеч до таза. Напрягите мышцы живота и удерживайте положение в течение 30 секунд, вдыхая грудной клеткой и выдыхая через рот. Затем отдохните 10 секунд и повторите упражнение ещё два раза.

Отжимания с переходом в позу "лицом вниз"

Примите исходное положение для отжиманий: ладони поместите под плечами, локти держите близко к туловищу. При необходимости упражнение можно выполнять с опорой на колени или с прямыми ногами.

На вдохе плавно опуститесь вниз, выполняя отжимания, а на выдохе выпрямите руки. Затем отведите таз назад, переходя в позу "собака мордой вниз", равномерно распределяя вес между руками и стопами. Вернитесь в планку и повторите движение. Выполните 10 повторений, а в завершение сделайте ещё четыре отжимания и восемь коротких пульсирующих движений в нижней точке.

Берпи

Начните с положения планки. Опустите туловище к полу, после чего резким движением подтяните ноги к рукам прыжком или шагами. Поднимитесь вверх, выполнив взрывной прыжок и хлопнув в ладоши над головой. Затем вернитесь в исходное положение и повторите упражнение ещё девять раз, чтобы в общей сложности выполнить 10 повторений.

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