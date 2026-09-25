4 упражнения для пресса после 60 лет: как укрепить мышцы живота дома

После 60 лет мышцы живота требуют не меньшего внимания, чем ноги, спина или руки. Сильный пресс помогает лучше удерживать равновесие, стабилизировать туловище и увереннее выполнять обычные повседневные движения.

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При этом для укрепления кора совсем не обязательно проводить много времени на полу, выполняя скручивания. Есть несколько простых домашних упражнений от eatthis.com, которые помогают постепенно восстановить силу и контроль над мышцами живота.

"Многие взрослые считают, что проблема заключается в слабом прессе, хотя на самом деле им часто не хватает контроля. Именно поэтому после 60 лет полезно включать упражнения, которые заставляют мышцы живота стабилизировать туловище в различных положениях. Для этого достаточно нескольких простых упражнений, которые можно выполнять дома с эспандером или небольшим весом", – отмечает тренер Джаррод Ноббе.

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Жим Паллофа

Это упражнение тренирует способность пресса противостоять вращению. Эспандер тянет туловище в сторону, а мышцы живота удерживают корпус ровным.

Как выполнять:

Закрепите эспандер примерно на уровне груди. Встаньте к нему боком и возьмите ленту обеими руками. Отойдите в сторону, чтобы появилось лёгкое натяжение. Вытяните руки перед собой, не поворачивая корпус. Задержитесь на мгновение и верните руки к груди.

Сделайте 2–3 подхода по 8–12 повторений на каждую сторону, отдых 30–45 секунд.

Ходьба с весом у груди

Во время этого упражнения пресс стабилизирует корпус, пока ноги поочередно поднимаются. Оно также помогает работать над равновесием и контролем движений.

Как выполнять:

Возьмите гантелю или другой безопасный груз и держите его у груди. Встаньте ровно, стопы примерно под бедрами. Слегка напрягите мышцы живота. Поднимите одно колено на удобную высоту. Медленно опустите ногу и повторите с другой.

Не нужно поднимать колени высоко – важнее сохранять стабильность туловища.

Выполните 2–3 подхода по 8–12 подъемов каждой ногой, отдых 30–45 секунд.

Перенос веса одной рукой

Это упражнение имитирует обычные бытовые движения – например, перенос пакета с продуктами или сумки. Пресс не должен позволять корпусу наклоняться в сторону нагрузки.

Как выполнять:

Возьмите гантелю или гирю одной рукой. Выпрямитесь и опустите руку вдоль тела. Держите плечи ровно, не наклоняясь в сторону. Начните медленно идти вперёд. По истечении заданного времени осторожно опустите груз и поменяйте руку.

Сделайте 2–3 подхода по 20–40 секунд на каждую сторону, отдых 30–45 секунд.

Наклонная планка

Планка с опорой на устойчивую поверхность позволяет нагрузить мышцы живота без необходимости ложиться на пол. Высоту опоры можно менять в зависимости от физической формы.

Как выполнять:

Встаньте лицом к устойчивому столу, скамейке или другой надежной поверхности. Поставьте ладони примерно на ширине плеч. Отведите ноги назад, чтобы тело образовало прямую линию. Напрягите пресс и не прогибайте поясницу. Дышите ровно, удерживая положение. Сделайте шаг вперед, чтобы завершить упражнение.

Выполните 2–3 подхода по 20–40 секунд, отдых 30–45 секунд.

Как тренировать пресс после 60 лет?

Для достижения результата важнее регулярность, чем длительность тренировок. Выполняйте эти упражнения 2–4 раза в неделю, начиная с коротких 10–15-минутных занятий.

Чтобы постепенно укреплять корпус:

выберите два постоянных дня в неделю для тренировок;

сочетайте упражнения с ходьбой;

увеличивайте вес, время или сопротивление эспандера только тогда, когда текущая нагрузка стала комфортной;

в повседневной жизни старайтесь равномерно переносить сумки и другие предметы;

между интенсивными тренировками оставляйте достаточно времени для восстановления;

прежде всего следите за регулярностью и качеством выполнения.

Цель таких тренировок – не просто укрепить мышцы живота, а научить их стабилизировать тело во время ходьбы, подъема и переноски вещей. Это делает движения более контролируемыми и помогает сохранить физическую самостоятельность в пожилом возрасте.

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