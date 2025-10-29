5 ежедневных упражнений для растяжки шеи, которые помогут избавиться от скованности

Боль в шее может испортить не только настроение, но и обычный день, ограничивая движения и создавая дискомфорт. Часто мы даже не замечаем, как напрягаются мышцы этой области во время работы или сна.

Видео дня

Ежедневные простые упражнения на растяжку помогают уменьшить скованность и восстановить свободу движений. Издание eatthis.com собрало пять эффективных способов облегчить напряжение в шее и поддерживать её здоровье ежедневно.

Доктор медицинских наук Майк Бол объясняет: "Скованность шеи может быть очень неприятной из-за боли и ограниченного диапазона движений, которые она вызывает. Это не только больно, но и может создавать опасность во время вождения и мешать выполнению повседневных задач".

Что провоцирует скованность шеи?

Причины могут быть разными. Часто это результат неудобного положения во время сна или напряжения мышц в шейном отделе. По данным клиники Кливленда, факторы риска включают длительное сидение, сутулость за ноутбуком или частое сидение в телефоне. Доктор Бол добавляет: "Также скованность может возникать из-за перенапряжения мышц – например, интенсивные тренировки или повторяющиеся движения или травму".

В редких случаях этот симптом может указывать на серьезные проблемы. "Иногда скованность шеи связана с артритом шейного отдела позвоночника или даже является признаком менингита", – предупреждает доктор Бол.

Если дискомфорт не проходит в течение нескольких дней или сопровождается головной болью, лихорадкой или тошнотой, следует немедленно обратиться к врачу. Но если это типичная боль, доктор Бол советует: "Есть много разных растяжек, которые можно попробовать, но чаще всего самые простые упражнения работают лучше всего".

Ежедневные упражнения для растяжки шеи

Для эффективного растяжения мышц шеи двигайте головой в разные стороны насколько возможно, удерживая положение несколько секунд.

"Если какая-то поза вызывает сильную боль – не перенапрягайтесь. Когда скованность вызвана растяжением мышц (самая распространенная причина), она обычно проходит через несколько дней, и тогда можно повторно попробовать растяжку", – отмечает доктор Бол.

Ниже приведены упражнения, которые помогут избавиться от скованности.

Разгибание шеи

Наклоните голову максимально назад, глядя в потолок, и задержитесь в этом положении на несколько секунд.

Сгибание шеи

Полностью наклоните голову вперед так, чтобы подбородок коснулся груди, и удерживайте позу.

Латеральное сгибание шеи

Начните с прямого положения головы, затем наклоните ее в сторону, стараясь приблизить правое ухо к правому плечу. Задержитесь, затем повторите на другую сторону.

Вращение шеи

Поверните голову полностью вправо и задержитесь в этой позе. Затем повторите движение влево.

Растяжение мышцы, поднимающей лопатку

Поверните голову вправо примерно на 45 градусов, посмотрите вниз на правую подмышку и задержитесь. Затем повторите на противоположную сторону.

Храните эти упражнения под рукой, чтобы иметь возможность быстро уменьшить дискомфорт в шее, как только он возникнет.

Ранее OBOZ.UA опубликовал упражнения, которые помогут восстановить упругость кожи.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.