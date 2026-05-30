6 домашних упражнений, которые помогают подтянуть тело после 60 лет

После 60 лет поддерживать мышцы в хорошей форме становится особенно важно для активности и хорошего самочувствия. При этом совсем не обязательно проводить часы в спортзале, ведь эффективно тренироваться можно и дома.

Видео дня

Правильно подобранные упражнения помогают укрепить тело, улучшить осанку и вернуть подвижность. Тренер назвал eatthis.com шесть простых домашних упражнений, которые способствуют восстановлению мышечного тонуса и подходят людям старшего возраста.

"Тренировки дома имеют немало преимуществ. Не нужно тратить время на дорогу, подстраиваться под других людей или ждать свободного тренажера. Вы можете самостоятельно контролировать интенсивность занятий, подбирать комфортную нагрузку и сосредотачиваться именно на тех мышцах, которые нуждаются в укреплении", – говорит тренер Джаррод Ноббе.

После 60 лет хороший мышечный тонус зависит от двух важных факторов: сохранения мышечной массы и контроля веса тела. Только упражнения на один проблемный участок не дадут полноценного результата, однако регулярные силовые нагрузки помогают телу становиться более подтянутым. Если совместить физическую активность со сбалансированным питанием и достаточным количеством белка, организм начнет быстрее реагировать на изменения.

"Для этих тренировок не понадобится сложное оборудование. Достаточно эспандеров, легких гантелей, стены и собственного веса тела. Часть упражнений направлена на укрепление спины и плеч, другие – на ноги, ягодицы и мышцы кора. Главное – выполнять движения медленно и контролировать каждое повторение", – объясняет тренер.

Тяга эспандера стоя

Это упражнение укрепляет верхнюю часть спины, плечи и бицепсы, а также помогает улучшить осанку. Регулярное выполнение тяги помогает легче переносить покупки, поднимать вещи и уменьшает привычку сутулиться.

Как выполнять:

закрепите эспандер примерно на уровне груди;

возьмите ленту двумя руками;

сделайте шаг назад, чтобы образовалось натяжение;

напрягите пресс и держите спину ровной;

плавно потяните локти назад;

сведите лопатки и медленно вернитесь в стартовую позицию.

Сделайте 3 подхода по 10-15 повторений с паузой около 45 секунд.

Разведение эспандера руками

Упражнение хорошо прорабатывает заднюю часть плеч и верх спины. Оно помогает выровнять осанку и компенсирует нагрузку от длительного сидения или наклонов вперед.

Как выполнять:

станьте ровно;

держите эспандер перед собой на уровне груди;

руки должны быть немного шире плеч;

медленно растягивайте ленту в стороны;

в конечной точке сведите лопатки;

контролируемо повернитесь назад.

Выполните 3 подхода по 12-15 повторений с коротким отдыхом 30-45 секунд.

Выпады с весом у груди

Это упражнение нагружает ноги, ягодицы и мышцы кора. Оно помогает поддерживать силу нижней части тела, что особенно важно для ходьбы, подъема по лестнице и сохранения равновесия.

Как выполнять:

поставьте ноги на ширине бедер;

держите гантель или гирю возле груди;

сделайте шаг вперед;

медленно опустите заднее колено вниз;

вернитесь в исходное положение с помощью передней ноги;

после завершения повторений поменяйте ногу.

Сделайте 3 подхода по 8-10 повторений для каждой ноги. Отдых – около минуты.

Поочередные махи ногами лежа поочередно

Упражнение активизирует нижнюю часть живота и мышцы бедер. Для эффективности важно выполнять движения медленно и не перегружать поясницу.

Как выполнять:

лягте на спину;

вытяните ноги;

при необходимости положите руки под таз;

немного прижмите поясницу к полу;

поднимите ноги на несколько сантиметров;

выполняйте небольшие поочередные махи вверх-вниз.

Выполните 3 подхода по 20-30 секунд с короткой паузой.

Отжимания от стены

Это безопасный вариант для укрепления груди, плеч и рук. Упражнение подходит даже тем, кому сложно выполнять классические отжимания от пола.

Как выполнять:

станьте лицом к стене;

поставьте руки на уровне плеч;

держите тело прямым;

согните руки и приблизьте грудь к стене;

плавно оттолкнитесь назад.

Сделайте 3 подхода по 10-15 повторений с паузой 45 секунд.

Ягодичный мостик с эспандером

Упражнение укрепляет ягодицы, заднюю поверхность бедер и стабилизаторы таза. Оно также помогает улучшить поддержку нижней части спины во время ходьбы и повседневных движений.

Как выполнять:

наденьте эластичную ленту чуть выше колен;

лягте на спину и согните ноги;

создайте легкое натяжение ленты;

поднимите таз вверх;

напрягите ягодицы в верхней точке;

медленно опуститесь вниз.

Сделайте 3 подхода по 12-15 повторений с паузой примерно 45 секунд.

Как сделать домашние тренировки более эффективными?

Чтобы домашние упражнения приносили результат, важно регулярно нагружать мышцы и не спешить во время выполнения движений. Медленные и контролируемые повторения помогают лучше чувствовать работу мышц и дольше удерживать напряжение.

Не стоит пренебрегать упражнениями для спины и осанки, ведь именно они помогают телу выглядеть более подтянутым. Также важно тренировать ноги и ягодицы – большие мышечные группы значительно влияют на силу, подвижность и общий тонус тела.

Даже короткие тренировки дома могут быть эффективными. Регулярность и последовательность часто дают лучший результат, чем редкие изнурительные занятия. Самое полезное упражнение – то, которое вы готовы выполнять постоянно.

Ранее OBOZ.UA писал, какие упражнения стоит выполнять мужчинам после 60 лет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.