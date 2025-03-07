'Без них воздух чище. Ущербные': чемпион ОИ из РФ отметился позорным хамством в адрес друзей Украины

Олимпийский чемпион Дмитрий Васильев с характерными для россиян надменностью и хамством раскритиковал решение польских волейболистов отказаться от участия в международном турнире NAS Sports Tournament в Дубае. Соседи Украины решили сняться с соревнований из-за допуска к ним представителей РФ.

Видео дня

В интервью порталу "ВсеПроСпорт" Васильев набросился на поляков с оскорблениями и нелепо призвал их вообще не заниматься никакими видами спорта. Бывший биатлонист обвинил союзников нашей страны во всех бедах человечества, повторив традиционные нарративы кремлевской пропаганды.

"Очень хорошо, нам же лучше. Хоть воздух будет чище без польских спортсменов. А лучше бы поляки вообще перестали заниматься спортом и перестали участвовать во всех видах. Они просто сумасшедшие ущербные люди. Их решение не играть с россиянами говорит об их менталитете. Поляки такими решениями разрушают спорт, который призван объединять людей и быть вне политики. Пусть тогда просто занимаются физкультурой. Хоть здоровая нация будет, но без большого спорта", – сказал Васильев.

До этого он попытался унизить норвежских лыжников, так как они выступают против возвращения россиян в международные соревнования.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийская чемпионка Пекина-2020 в лыжной эстафете Вероника Степанова вновь оказалась в центре скандала после странного обращения к вице-президенту США Джей Ди Вэнсу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!