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"Без них воздух чище. Ущербные": чемпион ОИ из РФ отметился позорным хамством в адрес друзей Украины

Александр Чеканов
Спортивные новости
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'Без них воздух чище. Ущербные': чемпион ОИ из РФ отметился позорным хамством в адрес друзей Украины

Олимпийский чемпион Дмитрий Васильев с характерными для россиян надменностью и хамством раскритиковал решение польских волейболистов отказаться от участия в международном турнире NAS Sports Tournament в Дубае. Соседи Украины решили сняться с соревнований из-за допуска к ним представителей РФ.

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В интервью порталу "ВсеПроСпорт" Васильев набросился на поляков с оскорблениями и нелепо призвал их вообще не заниматься никакими видами спорта. Бывший биатлонист обвинил союзников нашей страны во всех бедах человечества, повторив традиционные нарративы кремлевской пропаганды.

"Без них воздух чище. Ущербные": чемпион ОИ из РФ отметился позорным хамством в адрес друзей Украины
"Без них воздух чище. Ущербные": чемпион ОИ из РФ отметился позорным хамством в адрес друзей Украины

"Очень хорошо, нам же лучше. Хоть воздух будет чище без польских спортсменов. А лучше бы поляки вообще перестали заниматься спортом и перестали участвовать во всех видах. Они просто сумасшедшие ущербные люди. Их решение не играть с россиянами говорит об их менталитете. Поляки такими решениями разрушают спорт, который призван объединять людей и быть вне политики. Пусть тогда просто занимаются физкультурой. Хоть здоровая нация будет, но без большого спорта", – сказал Васильев.

"Без них воздух чище. Ущербные": чемпион ОИ из РФ отметился позорным хамством в адрес друзей Украины
"Без них воздух чище. Ущербные": чемпион ОИ из РФ отметился позорным хамством в адрес друзей Украины

До этого он попытался унизить норвежских лыжников, так как они выступают против возвращения россиян в международные соревнования.

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