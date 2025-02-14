Старший тренер сборной России Юрий Бородавко отметился совершенно омерзительным высказыванием о поступке итальянского лыжника Лоренецо Бузина, который пришел с флагом Украины на награждение марафона Moonlight Classic. Представитель РФ назвал это провокацией в сторону россиянина Александра Большунова, который выиграл 30-километровую гонку.

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Об этом Бородавко заявил в комментарии порталу Sport24. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина и ярый Z-патриот обвинил во всем украинцев, использовав в адрес нашего народа традиционные самые бредовые пропагандистские нарративы о нацистах в нашей стране.

"Флаг Украины у итальянского лыжника на награждении – провокация в сторону Большунова. Специально обученные люди заставили итальянца надеть флаг Украины, якобы это позиция самого спортсмена. Скорее всего, это те неравнодушные больные люди, которые всячески пытаются принизить и уколоть российских граждан. Реакция Большунова? Думаю, что Александр ровно к этому относится, поскольку чего-то другого ждать от украинских нацистов не приходится", – выдал бред Бородавко.

Отметим, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) не стала препятствовать допуску Большунова к гонке в Италии из-за того, что она проводится не под эгидой организации. Это заявление выглядит странно, так как трехкратный чемпион Пекина-2022 был участником Z-концерта в Лужниках.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Большунов заявил, что его участие в гонке в Италии якобы одобрил лично президент США Дональд Трамп.

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