Британцы передали Усику письмо воина ВСУ перед реваншем с Фьюри: что в нем написано

Объединенному чемпиону мира в супертяжелом весе Александру Усику (22-0, 14 КО) передали письмо от одного из воинов ВСУ. Британские журналисты вручили послание боксеру накануне реванша с Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО), чем очень растрогали нашего соотечественника.

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Портал talkSPORT со ссылкой на Mail Sport опубликовал текст письмо. В нем защитник нашей страны с позывным "Шкет" отметил, что Усик невероятно вдохновляет бойков, которые находятся на передовой. Также он пожелал победу боксеру в повторном поединке против Фьюри.

"Уважаемый Александр. Меня тоже зовут Александр, позывной "Шкет". Я боец ​​тактического спецподразделения "Гром" 41-й отдельной бригады Вооруженных сил Украины. Мы с побратимами смотрим все твои бои, когда это возможно, и всем сердцем болеем за тебя.

Мы гордимся тем, что слава украинского бокса сейчас звучит так громко. Это всегда было важно, и сейчас каждая победа Украины бесценна. Мы знаем, что такое тяжелый труд и чего стоит каждая победа, на ринге или в степях Донбасса.

Мы с побратимами защищали Киев, потом воевали под Бахмутом, освобождали Херсон. Ты вдохновляешь нас, и мы будем достойны украинской славы и всех, кто на нее работает.

Надеюсь, ты почувствуешь нашу поддержку, даже находять так далеко. Все наши усилия приведут к главному – к нашей Общей победе! Мы болеем за тебя. Желаем тебе победы и успехов. В этот раз мы снова будем болеть за тебя. Держим за тебя кулаки, молимся, желаем успехов! Вместе к победе!" – говорится в послании.

Как сообщал OBOZ.UA, Тайсон Фьюри оскорбительно высказался в адрес Александра Усика и вызвал его на третий бой.

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