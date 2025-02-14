'Черкаськи Мавпы' одержали важную победу в розыгрыше Суперлиги Favbet

Уверенной победой "Черкаських Мавп" над "Прикарпатье-Говерлой" со счетом 88:70 завершился баббл Суперлиги Favbet на площадке манежа КФВ (Ивано-Франковск).

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Гости на старте поединка завоевали лидерство в счете. Первая четверть была достаточно результативной, а после запланированной паузы подопечным 25-летнего Дмитрия Нагорного удалось остановить хозяев в атаке. На большой перерыв черкасцы ушли с комфортным преимуществом в 14 очков.

В третьем периоде баскетболисты Евгения Мурзина сумели выровнять игру и не проиграли ее. Но "Черкаськи Мавпы" контролировали ход матча, сумели довести его до убедительной победы и вышли вперед в сезонной серии между командами - 2-1.

Второй матч через два дня черкасчане демонстрируют высокую реализацию. В этот день гости точнее выполняли трехочковые попытки (38% против 25% у соперника) и выиграли подбор (41-35). А хозяева с лучшей эффективностью реализовывали двухочковые броски (53%-52%).

Самым эффективным игроком стал 38-летний капитан черкасчан Андрей Агафонов, которому одного подбора не хватило до дабл-дабла: 21 очко + 9 подборов. Также стоит отметить вклад в победу молодых защитников Льва Кошеватского (дабл-дабл из 11 очков и 13 передач) и Игоря Климова (21 очко). У франковцев лучшим был американский легионер Лейтерренс Рид (23 очка + 6 передач + 5 подборов).

"Черкаськи Мавпы" закрепились на третьей строчке турнирной таблицы с балансом побед и поражений 12-11. "Говерла" (3-18) остается на последнем месте.

Суперлига Favbet. Регулярный чемпионат

Ивано-Франковск. Манеж КФВ

"Прикарпатье-Говерла-КФВ" – "Черкаськи Мавпы" 70:88 (20:25, 11:20, 22:22, 17:21)

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