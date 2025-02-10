Подростковые клубы по месту жительства - таких много в Днепровском районе столицы. Всех и не перечислю: "Бригантина", "Атлант", "Горизонт", "Левобережный", "Ракетка", "Факел", "Ровесник", "Орлятко".

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Во всех есть спортивные секции по разным видам спорта. Задача таких клубов - организация спортивно-оздоровительной, технической деятельности юных жителей Левого берега. В каждом из них есть педагог-организатор, руководители кружков, тренеры по разным видам спорта.

Освещая спортивную жизнь столицы, часто встречаю информацию, что среди призеров и победителей соревнований есть много представителей спортивно-технического клуба Днепровского района "Бригантина", организованного в далеком 1974 году.

Предлагаю вашему вниманию мою беседу с педагогом-организатором подросткового клуба "Бригантина" Геннадием Борисовичем Коваленко, который плодотворно работает в клубе на своей должности с 1992 года.

- Начну, Геннадий Борисович, нашу беседу с несколько некорректного вопроса. В "Бригантине" вы работаете уже очень много лет. Не надоело? Знаю, вас неоднократно приглашали на более престижные работы, но всегда получали отказ...

- Этот вопрос мне частенько задают супруга Татьяна, дочь Ольга. Мой ответ - нет, не надоело. Получаю удовлетворение от своей работы, общения с детьми, тренерами. Дети - будущее страны, они должны вырасти здоровыми морально и физически.

- Большой популярностью в "Бригантине" пользуется футбол. Это и понятно, ведь и вы также много лет в футболе. В свое время Геннадий Коваленко считался одним из лучших арбитров страны, становился обладателем серебряного и бронзового свистков Украины.

- Футбол всегда любил и продолжаю любить, ведь живу в самом футбольном городе страны. Любят самую популярную игру в мире и мальчишки Левобережья. В "Бригантине" в разных возрастных группах футболом занимаются более 50 ребят.

В 1993 году футбольная команда нашего клуба стала победителем столичного турнира на приз клуба "Кожаный мяч". Затем пришли и другие успехи наших команд на футбольных полях, причем не только Киева. О всех рассказывать не стану, потому что займет очень много времени. Если вкратце о последних достижениях, то наши команды являются многократными победителями традиционного турнира среди коллективов Днепровского района, который проводится в рамках фестиваля спорта и здорового способа жизни. Из-за этой проклятой войны турнир взял вынужденный тайм-аут. Побеждали команды "Бригантины" и на других турнирах - в частности, на львовском "Кубке дружбы", на Закарпатье, в Болгарии...

- Узнал, что недавно в зале одной из школ района прошел турнир 8-летних мальчишек, занимающихся в футбольной секции "Бригантины". После его окончания на площадку вышли ребята, соперником которых выступила команда, составленная из их мам...

- Да, это был необычный матч. Мы предупредили мам, которые привели сыновей на турнир, что намечается такой необычный матч. Мамы дали свое согласие, мы побеспокоились о форме для них. Это надо было видеть! Мамы не желали уступать, но все же проиграли - 1:3. Уверен, этот матч запомнится его участникам, которые по его окончании получили футбольные сувениры.

- Пока у клуба "Бригантина" нет своей футбольной площадки, где проводите тренировки и игры?

- В спортивных залах 120-й школы, школы-интерната №18 - спасибо их руководителям за такую возможность. Весной и летом тренируемся и играем на футбольных площадках этих школ, играем матчи и на других стадионах Киева. Некоторых игроков "Бригантины" приглашают в другие команды, но они верны своему клубу. В футбол мальчишек разного возраста влюбил прекрасный тренер-педагог Сергей Валентинов Мелешко - ему большая благодарность за это.

* * *

Гордится клуб "Бригантина" и своими шахматистами. О шахматной секции я попросил рассказать ее тренера, прекрасного организатора Александра Ивановича Рыбченко.

- Шахматной секции нашего клуба более 25 лет. В ней занимаются парни, есть и девушки. Иногда они "сражаются" за шахматной доской с ребятами, бывают побеждают их.

- Каков возраст занимающихся?

- В шахматах нет возрастных рамок. Как-то одна мама привела в клуб своего пятилетнего сынишку, и мы его приняли. В итоге стал неплохим шахматистом. В клубе нами были подготовлены пятеро кандидатов в мастера спорта, более десяти перворазрядников. Наши шахматисты участвуют в городских, республиканских и зарубежных турнирах. Были киевляне среди призеров турниров в Германии, Франции, Бельгии, на Кипре. В 2022 году наша Леночка Луценко выиграла в Словении чемпионат Европы среди любителей.

Некоторые мамы, спасая своих детей лот ужасов этой проклятой войны, временно уехали за границу. И вот две приятные новости, полученные буквально на днях. Наш шахматист Артем Лях стал победителем турнира в Швейцарии, в котором выступали 80 участников возрастной категории 10 лет. А Алексей Рай выиграл турнир в Ирландии, в котором соревновались 16-летние шахматисты.

Также некоторые школы проводят уроки в убежищах. "Бригантина" презентовала ребятам восемь наборов шахмат. Пусть играют в свободное время.

* * *

Успешно выступают и судномоделисты "Бригантины". Вот что рассказывает руководитель секции, тренер-преподаватель с более чем 40-летним стажем Виталий Владимирович Квартирмейстер.

- В секции занимаются более 20 детей различного возраста. Приходят и взрослые. Модели они конструируют самостоятельно, а я им оказываю незначительную помощь. Ребята принимают участие во многих этапах чемпионата Киева, были призерами чемпионатов Украины и столицы.

Воспитанники клуба, став совершеннолетними, продолжали заниматься конструированием моделей и добились блестящих успехов. В частности, "Бригантина" гордится династией Смольниковых.

Смольников Владимир Павлович (64 года). В "Бригантину" пришел в 1988-м. Добился блестящих успехов - 16-кратный чемпион мира, чемпион Европы. Заслуженный мастер спорта.

Смольников Андрей Владимирович (51 год). В "Бригантине" с 1989 года. Чемпион мира и Европы, мастер спорта международного класса.

Смольников Алексей Владимирович (45 лет). Моделизмом в клубе "Бригантина" начал заниматься в 2010-м. Серебряный призер чемпионат Европы 2012 года. Мастер спорта.

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Далее мы продолжили беседу с Геннадием Коваленко.

- Как относятся к "Бригантине" в администрации Днепровского района, в центре по работе с детьми и молодежью?

- В лице директора Анатолия Константиновича Крамаренко и его помощников всегда и во всем идут нам навстречу, оказывая методическую помощь. Большая им благодарность за это.

- Как стать членом клуба "Бригантина"?

- Ребята постарше приходят записываться сами. Тех, кто поменьше, к нам приводят папы или мамы. Мы всем рады. Наш адрес: г. Киев, ул. Серожупанников, д. 28. Добро пожаловать!

* * *

Покидая спортивно-технический клуб Днепровского района Киева "Бригантина", я задержался у стенда с многочисленными фотографиями с различных соревнований, на которых выступали воспитанники клуб. Обратил внимание и на эти два четвертостишья.

1. Есть у нас чемпионы,

Даже мира и страны.

Это наша гордость клуба,

Мы за них всегда горды!

2. Мы любим клуб наш дорогой

За то, что учат в нём

Трудом победы добывать,

Примером быть во всем!