Российский экс-боксер Артем Чеботарев, который сейчас является так называемым депутатом Саратовской областной думы, набросился с обвинениями на объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика. Представитель страны-агрессорки назвал нашего соотечественника предателем.

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Об этом Чеботарев заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина выдал традиционные кремлевские нарративы о том, что в Украине якобы ведется борьба против православной церкви и потребовал от Усика встать на ее защиту.

"Я не люблю предателей своих идей. Ведь сначала Усик говорил, что чуть ли не самый православный человек во всем мире. И на все бои выходил с крестом, а когда власть на Украине борется с православной церковью, то где же Усик? Что же он ее не защищает? Выйди и скажи в защиту православия. Вот и весь "герой", – выдал бред Чеботарев, забыв добавить, что в Украине идет борьба со страной-агрессоркой, которая цинично использует веру в качестве элемента своего влияния.

Любопытно, что в 2012-м году бывший боксер был замешан в скандале вокруг выборов в областную думу, когда вместе со своим тренером вывез с избирательного участка мешок с бюллетенями. После этого он стал депутатом "Единой России".

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик побывал в Вашингтоне и сделал заявление об окончании войны в Украине.

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