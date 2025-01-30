'Динамо' – РФШ: все подробности матча Лиги Европы

Киевское "Динамо" в четверг, 30 января, проводит свой заключительный матч в обновленном розыгрыше Лиги Европы. Подопечные Александра Шовковского, которые досрочно лишились шансов на выход в плей-офф, встретятся с латвийским РФШ.

Видео дня

Поединок принимает стадион "Фолькспаркштадион" в немецком Гамбурге. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" – РФШ. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ "ДИНАМО" – РФШ

Прямая трансляция в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол 1", входящем в подписку MEGOPACK XL, Спорт, Максимальная и Максимальная + благотворительность видеосервиса MEGOGO.

За час до игры и сразу после окончания встречи состоится традиционная аналитическая студия с ведущими и приглашенными экспертами.

ПРОГНОЗ НА "ДИНАМО" – РФШ

"Динамо" считается фаворитом противостояния. Ставки на победу украинцев принимаются с коэффициентом 1,83. Ничья оценивается котировкой 3,70. А показатели на успех коллектива из Риги достигают уровня 4,20.

СУДЬИ НА "ДИНАМО" – РФШ

Обслуживать встречу будет бригада арбитров из Израиля, которую возглавляет Орель Гринфельд. Помогать ему будут лайнсмены Рой Хассан и Идан Яркони. Роль четвертого рефери исполнит Галь Лейбовиц.

Также на поединке будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работой которой будет следить испанец Хуан Мартинес.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Динамо": Нещерет – Тимчик, Биловар, Михавко, Вивчаренко – Рубчинский, Михайленко, Пихаленок – Ярмоленко, Ванат, Кабаев.

РФШ: Ондоа – Нджие, Пренга, Липущек – Савалниекс, Маргиев, Паныч, Одишария – Икауньекс, Лемаич, Зеленковс.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

"Динамо" набрало одно очко и замыкает общую таблицу Лиги Европы. РФШ на минувшей неделе сенсационно обыграл амстердамский "Аякс" и обеспечил себе место выше киевлян.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне заключительного матча Лиги Европы киевское "Динамо" продало основного вратаря команды Георгия Бущана.

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