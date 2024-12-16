'Динамо' серьезно оторвалось от 'Шахтера', выиграв последний матч года в УПЛ. Видео

Киевское "Динамо" победно завершило 2024 год. Подопечные тренера Александра Шовковского в матче 17-го тура украинской Премьер-лиги на поле клубного стадиона в столице страны переиграли "Верес" из Ривного – 1:0, благодаря чему закрепились на вершине турнирной таблицы чемпионата.

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Хозяева активно начали игру и в середине первого тайма сумели открыть счет в матче. После розыгрыша штрафного лучший бомбардир "бело-синих" Владислав Ванат после паса капитана Виталия Буяльского оказался в штрафной площадке соперника и точно пробил мимо голкипера.

Перед самым перерывом динамовцам откровенно повезло не пропустить – после подачи углового и настоящего пожара возле ворот киевлян защитник "Вереса" Николай Гайдучик умудрился с метра пробить мимо "рамки".

В начале второй половины тот же Гайдучик пробивал головой из выгодной позиции, но вновь не смог переправить мяч в сетку. После этого на поле преобладала вязкая борьба с огромным количеством нарушений правил.

В итоге "Динамо" не без проблем, но все же довело матч до победы. После 17-го тура УПЛ киевляне занимают первое место, набрав 43 очка, и опережают на пять пунктов "Александрию" и на 10 – "Шахтер", у которого есть одна игра в запасе.

Как сообщал OBOZ.UA, донецкий "Шахтер" потерпел сенсационное поражение от житомирского "Полесья", пропустив гол на последней минуте.

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