'Днепр' победил 'Старый Луцк' в матче Суперлиги Favbet

БК "Днепр" одержал победу в матче регулярного чемпионата Суперлиги Favbet, одолев в Ривне "Старый Луцк" – 86:69.

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"Старый Луцк" выиграл первую четверть и навязал борьбу чемпионам Украины в первой половине, но после большого перерыва "Днепр", даже несмотря на низкий процент реализации, перехватил инициативу. Прекрасно вошел в игру Владимир Конев, за вторую половину набравший 20 очков, став MVP игры (РЕ 27).

"Днепр" доминировал на щитах, собрав на 12 подборов в нападении больше, и набрал на 20 очков больше в краске, чем соперник. "Старый Луцк" допустил 21 потерю, что вместе с проигранной борьбой в трехсекундной, стало главной проблемой для команды Дмитрия Чайковского в этой встрече.

Команды продолжат баббл в Ривне в субботу, 15 февраля: "Днепр" сыграет с хозяевами площадки, а "Старый Луцк" будет противостоять "Запорожью".

Суперлига Favbet. Регулярный чемпионат

Ривне, ДЮСШ-4

"Старый Луцк" – "Днепр" 69:86 (23:20, 12:17, 19:24, 15:25)

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