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"Это издевательство": россиян довели до истерики на ЧМ по плаванию

Александр Чеканов
Спортивные новости
2 минуты
1,2 т.
'Это издевательство': россиян довели до истерики на ЧМ по плаванию

Международная федерация плавания (World Aquatics) запретила национальной российской ассоциации (ФФВВСР) публиковать результаты чемпионата мира на короткой воде, который в эти дни проходит в Будапеште. На турнир допустили представителей РФ под нейтральным флагом, однако их выступление не должно ассоциироваться с ФВВСР.

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Это решение World Aquatics вызвало настоящую истерику в России. Так олимпийская чемпионка и депутатка Государственной думы Светлана Журова в комментарии порталу "ВсеПроСпорт" назвала эти условия унизительными для атлетов из страны-агрессорки, напомнив также, что им запрещено общаться с прессой.

"Это издевательство": россиян довели до истерики на ЧМ по плаванию
"Это издевательство": россиян довели до истерики на ЧМ по плаванию

"С одной стороны, наши пловцы выиграли первые медали чемпионата мира, молодцы, поехали, показывают свою силу, хочется поздравить их. Но нет флага, гимна, эта неправильность раздражает многих людей. А эти запреты от World Aquatics – на интервью наших пловцов, на публикации результатов на ресурсах Федерации водных видов спорта России – создаются для того, чтобы расколоть наше общество. Это унижение, издевательство. Люди скажут, что мы опять проглотили все эти условия и смирились с ними", – сказала Журова.

"Это издевательство": россиян довели до истерики на ЧМ по плаванию

Отметим, что россиянина Мирона Лифинцева не упомянули в официальных публикациях после его победы на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште.

"Это издевательство": россиян довели до истерики на ЧМ по плаванию

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