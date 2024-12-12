'Это издевательство': россиян довели до истерики на ЧМ по плаванию

Международная федерация плавания (World Aquatics) запретила национальной российской ассоциации (ФФВВСР) публиковать результаты чемпионата мира на короткой воде, который в эти дни проходит в Будапеште. На турнир допустили представителей РФ под нейтральным флагом, однако их выступление не должно ассоциироваться с ФВВСР.

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Это решение World Aquatics вызвало настоящую истерику в России. Так олимпийская чемпионка и депутатка Государственной думы Светлана Журова в комментарии порталу "ВсеПроСпорт" назвала эти условия унизительными для атлетов из страны-агрессорки, напомнив также, что им запрещено общаться с прессой.

"С одной стороны, наши пловцы выиграли первые медали чемпионата мира, молодцы, поехали, показывают свою силу, хочется поздравить их. Но нет флага, гимна, эта неправильность раздражает многих людей. А эти запреты от World Aquatics – на интервью наших пловцов, на публикации результатов на ресурсах Федерации водных видов спорта России – создаются для того, чтобы расколоть наше общество. Это унижение, издевательство. Люди скажут, что мы опять проглотили все эти условия и смирились с ними", – сказала Журова.

Отметим, что россиянина Мирона Лифинцева не упомянули в официальных публикациях после его победы на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште.

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