Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов устроил истерику после того, как Норвегия и ряд стран решили подать протест в Международный союз конькобежцев (ISU) из-за допуска россиян к отбору на Олимпиаду-2026. Бывший биатлонист с присущей для представителей РФ злобой набросился на европейцев с откровенными оскорблениями.

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Об этом Тихонов заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина обвинил норвежцев во всех бедах мирового спорта, в частности, в применении запрещенных веществ, забыв о том, что именно в России была вскрыта государственная система допинга.

"Я норвежцев называю отмороженными. Этот народ никуда нельзя допускать! Бывший президент Международной федерации биатлона Бессеберг оказался мошенником и пьяницей и опозорил всю Норвегию. И такого количества астматиков нет ни в одной стране мира. Поэтому не стоит прислушиваться к отмороженным норвежцам. Им лишь бы быть против", – выдал бред Тихонов.

Любопытно, что этот россиянин отвергал любые обвинения в адрес Бессеберга, которого поймали на взятках и подкупе со стороны функционеров из страны-агрессорки.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Международный олимпийский комитет (МОК) официально лишил сборную России по фигурному катанию золотой медали Пекина-2022 из-за допинга Камилы Валиевой.

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