Фитнес за 15 минут: девять тренировок, которые изменят ваше тело без спортзала. Видео

В современном ритме жизни найти время для длительных тренировок становится все сложнее. Однако даже 10-15 минут активных упражнений могут дать ощутимый результат и помочь оставаться в отличной физической форме.

Короткие, но интенсивные тренировки эффективно сжигают калории, укрепляют мышцы и улучшают настроение. Если вы ищете способ поддерживать тело в тонусе без многочасовых занятий в спортзале – эти девять быстрых программ от eatthis.com именно для вас.

15-минутная ВИИT-тренировка от FitnessBlender

Эта высокоинтенсивная интервальная тренировка (ВИИT) быстро повышает пульс и ускоряет метаболизм, что делает ее идеальной для тех, кто стремится похудеть. Короткие серии интенсивных упражнений чередуются с коротким отдыхом, что помогает сжигать калории даже после завершения тренировки.

15-минутный пресс от MadFit – без оборудования

Этот комплекс помогает укрепить мышцы кора и сделать живот более подтянутым и эстетически привлекательным. В нем есть скручивания, планка, подъемы локтей до колен и опускание ног. Вам не понадобится никакое оборудование, чтобы добиться пресса.

15-минутная тренировка для всего тела от HASfit

Эта силовая тренировка охватывает различные группы мышц и повышает общую силу и выносливость. Тренеры предлагают варианты для начинающих, среднего и продвинутого уровня, поэтому вы сможете подобрать комплекс в соответствии со своей физической формой.

15-минутная йога от Adriene для снятия стресса

Йога помогает снизить уровень стресса, уменьшить кортизол, способствующий накоплению жира, и улучшить концентрацию. Эта практика поможет вам в периоды дисбаланса нервной системы и неврологических расстройств.

Мощный пилатес от Lottie Murphy

Силовой пилатес укрепляет мышцы кора, ускоряет метаболизм и помогает сжигать калории. Комплекс подходит для тех, кто хочет одновременно похудеть и нарастить силу, ведь высокий ритм тренировки обеспечивает кардио-нагрузку.

15-минутная тренировка ягодиц от POPSUGAR Fitness

Этот комплекс ориентирован на укрепление и тонизирование ягодиц и ног. Укрепление больших групп мышц помогает сжигать больше калорий даже в покое.

15-минутная растяжка всего тела от Cailey Cohen

Гибкость и мобильность часто недооцениваются, но они критически важны для предотвращения травм. Регулярная растяжка повышает эластичность мышц и позволяет тренироваться эффективнее, сокращая периоды восстановления после травм.

10-минутная танцевальная тренировка POPSUGAR

Танцы – это не только весело, но и отличное кардио. Этот комплекс помогает сжигать калории, улучшает координацию и повышает уверенность в себе.

Взрывная тренировка с гантелями от Bowflex для верхней части тела

Этот комплекс тонизирует руки, плечи и грудь, способствует наращиванию мышц и ускоряет метаболизм. Регулярное выполнение помогает сжигать жир и придает более подтянутый вид верхней части тела.

