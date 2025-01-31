Футболист сборной Украины перешел в английский клуб

Центральный защитник сборной Украины Максим Таловеров стал игроком английского "Плимута", который выступает во втором по силе дивизионе страны – Чемпионшипе. 24-летний футболист подписал контракт сроком на три с половиной года, перейдя из австрийского ЛАСКа.

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Об этом говорится в заявлении официального сайта "Плимута". По словам главного тренера "зеленых" Мирона Муслича, он невероятно высоко оценивает умения украинского центрбека и рассчитывает, что он сможет выйти на поле уже в ближайшую субботу на матч с "Вест Бромвич Альбион".

"Самое главное, он хороший защитник и усилит наши возможности в оборонительной линии команды. Я очень рад его приходу и с нетерпением жду возможности поработать с ним. У него есть отличные лидерские качества, он игрок, который добавит команде роста и физической мощи, но он также хорош с мячом и техничен", – сказал специалист.

Отметим, что за 29 матчей текущего сезона Чемпионшипа "Плимут" пропустил 62 гола. Команда набрала 22 очка и отстает на семь пунктов от спасительного 21-го места, которое позволит избежать вылета в третий по силе дивизион английского футбола.

Таловеров в нынешнем сезоне сыграл за ЛАСК 20 матчей во всех турнирах, отметившись голевой передачей. Также в его активе три поединка Лиги наций в футболке национальной сборной.

Как сообщал OBOZ.UA, лидер сборной Украины Александр Зинченко намерен покинуть лондонский "Арсенал", в котором потерял место в основном составе.

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