'Говорит, что проведет еще один бой, но...' Паркер высказался о завершении карьеры Усика

Временный чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в супертяжелом весе Джозеф Паркер (36-3, 23 КО) выразил уверенность в том, что Александру Усику (24-0, 15 КО) не следует завершать карьеру. Новозеландец отметил, что наш соотечественник находится в потрясающей форме и может дать еще многое боксу.

Такое мнение Паркер озвучил в интервью Sky Sports. 33-летний спортсмен из Окленда подчеркнул, что хотел бы подраться с Усиком, однако украинец будет сам выбирать своего следующего соперника, и к любому его решению нужно относиться с огромным уважением.

"Сейчас Усик просто просчитывает варианты. Он говорит, что проведет еще один бой и уйдет, но я уверен, что, судя по его тренировкам и отношении к себе, он еще многое может дать, и он это доказал в своих боях. Например, в бою с Дюбуа он показал гораздо большую мощь, нанося удары с оттяжкой. Так что даже в 38 лет, учитывая, как он следит за своим телом и тренируется, у него идеальная формула", – сказал Паркер.

24 июля WBO обязала Усика начать переговоры с Паркером, однако украинец попросил 90-дневную паузу, сославшись на травму. Также стало известно, что новозеландец определился со следующим соперником.

После этого WBO объявила о том, что Усик останется владельцем всех поясов до 2026 года. При этом Паркер планирует выйти на ринг 25 октября.

Как сообщал OBOZ.UA, директор команды Александра Усика Сергей Лапин отказался отвечать на вопрос, собирается ли боксер заканчивать карьеру.

