Игрок сборной Украины сменил команду в НБА

Один из представителей Украины в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) центровой Алексей Лэнь сменил команду – "Сакраменто" отправил его в "Вашингтон". Это произошло в рамках обмена Маркуса Смарта с Мемфисом в Визардз.

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31-летний Лэнь уже выступал за "Вашингтон" в сезоне-2020/21, подписав контракт с клубом в январе 2021 года. Тогда он успел сыграть за клуб 57 матчей (40 в старте), играя 15.8 минут и набирая 7.1 очка, 4.4 подбора.

В этом сезоне Лэнь провел за "Сакраменто" 36 матчей (3 в старте), в среднем набирая 1.4 очка, 1.8 подбора и 0.8 передачи. Ожидается, что наш соотечественник сможет значительно повысить количество игрового времени. В то же время столичный коллектив не претендует на выход в плей-офф.

Отметим, что в НБА также выступает Святослав Михайлюк. Воспитанник школы "Черкаських Мавп" защищает цвета "Юты". В его активе 19.1 минуты в среднем за игру, 10 очков и 2.4 подбора.

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