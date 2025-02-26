Чемпионка мира по легкой атлетике 1995 года Иоланда Чен пожелала смерти всем, кто выступает против возвращения российских спортсменов в международные турниры. Бывшая спортсменка, которая соревновалась в секторе для тройного прыжка, также поделилась фантазиями о том, что сборная РФ выступит на Олимпиаде-2026 под национальным флагом.

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Об этом Чен заявила в интервью порталу "ВсеПроСпорт". Приспешница диктаторского режима Владимира Путина добавила, что международные федерации якобы не являются самостоятельными, а все делают по указке политиков, которые вскоре "дадут новую отмашку".

"Если нас вообще не будет на Олимпиаде в любом статусе, это будет катастрофой. Но я уверена, что на Игры 2026 года наши спортсмены поедут с национальным флагом и гимном. Международные федерации просто держат нос по ветру, когда им дадут новую отмашку сверху. Прикажут им допустить наших спортсменов на Олимпиаду. Что касается наших врагов и тех, кто выступает против возвращения российских спортсменов, отвечу китайской мудростью: мы тихо посидим на берегу и подождем, когда их трупы проплывут мимо по реке", – сказала Чен.

Ранее Международная федерация бодибилдинга (IFBB) разрешила российским спортсменам выступать на чемпионате Европы в Испании под своим флагом и гимнoм.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно о том, что Олимпийский комитет России (ОКР) изменил свой устав, исключив из состава организации представителей так называемых "ЛНР", "ДНР", а также оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.

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