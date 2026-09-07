Как накачать пресс после 60 лет: 5 эффективных упражнений для дома

После 60 лет поддерживать сильные мышцы живота можно даже без тренажерного зала и сложного оборудования. Регулярные упражнения для кора помогают укрепить центр тела, улучшить осанку, равновесие и контроль над движениями.

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Сочетание силовых упражнений с ежедневной ходьбой и сбалансированным питанием может дать заметные результаты уже через несколько недель. Издание eatthis.com опубликовало пять простых домашних упражнений, которые помогут эффективно проработать пресс и укрепить кору после 60 лет.

Фитнес-тренер Джарро Ноббе отмечает, что людям старшего возраста не стоит ограничивать тренировку пресса только скручиваниями. Кор активно работает не только тогда, когда мы выполняем упражнения на полу, но и во время ходьбы, переноски вещей, поворотов и движений руками. Именно поэтому программа должна включать упражнения, которые заставляют мышцы живота стабилизировать корпус и противостоять нежелательным движениям.

"Три недели регулярных тренировок – достаточный срок, чтобы выработать полезную привычку и почувствовать изменения в силе и контроле над телом. За это время можно увеличить ежедневную подвижность, пересмотреть рацион и добавить целенаправленные упражнения для мышц живота", – говорит тренер.

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В то же время стоит помнить: появление заметного рельефа пресса зависит не только от тренировок. На него влияют общее количество жировой ткани, питание, регулярность занятий и индивидуальные особенности организма. Поэтому целью 21-дневного плана, прежде всего, должно быть укрепление кора и улучшение физической формы.

В домашнюю программу можно включить пять простых движений: вращения с медицинским мячом, наклонную планку, перенос веса на одну руку, активную ходьбу и жим Паллофа.

Вращения с медицинским мячом

Движения с вращением туловища хорошо задействуют косые мышцы живота и учат кору контролировать корпус. Такой тип нагрузки больше напоминает обычные движения в повседневной жизни, чем классические скручивания.

Для выполнения упражнения лучше использовать медицинский мяч небольшого веса. Он должен быть достаточно лёгким, чтобы вы могли полностью контролировать каждое движение. Во время вращения старайтесь не перенапрягать поясницу.

Как выполнять:

Поставьте ноги примерно на ширину плеч. Возьмите медицинский мяч обеими руками. Опустите его у правого бедра. Поворачивая туловище, плавно поднимите мяч по диагонали вверх. Поднимите его до уровня левого плеча. Медленно вернитесь в исходное положение и повторите движение в другую сторону.

Сделайте 2–3 подхода по 8–12 повторений в каждую сторону.

Наклонная планка

Планка помогает тренировать способность мышц живота стабилизировать корпус. Если обычный вариант на полу кажется слишком сложным, можно выполнять упражнение с опорой на приподнятую поверхность – например, прочный стол, скамейку или стул.

Такой вариант снижает нагрузку и позволяет сосредоточиться на правильной технике. Во время удержания положения не прогибайтесь в пояснице и не опускайте таз.

Как выполнять:

Обопритесь руками о устойчивую поверхность. Сделайте шаг назад, чтобы туловище и ноги образовали одну линию. Напрягите мышцы живота. Дополнительно напрягите ягодицы. Удерживайте положение и продолжайте спокойно дышать. Чтобы завершить упражнение, сделайте шаг вперед и вернитесь в вертикальное положение.

Выполните 2–3 подхода по 20–40 секунд.

Перенос веса одной рукой

Это упражнение имитирует простое бытовое действие – перенос сумки или другого предмета в одной руке. Из-за неравномерной нагрузки мышцам живота приходится активно стабилизировать туловище и не давать ему наклоняться в сторону.

Одновременно работают косые мышцы живота, плечевой пояс, мышцы предплечья и мышцы, отвечающие за правильную осанку. Важно не наклоняться в сторону груза и сохранять ровное положение плеч.

Как выполнять:

Возьмите в одну руку гантелю, гирю или сумку умеренного веса. Выпрямите спину и выровняйте плечи. Напрягите мышцы живота. Начните двигаться вперед небольшими контролируемыми шагами. Следите за тем, чтобы вес не тянул туловище в сторону. По завершении подхода перенесите груз в другую руку и повторите упражнение.

Сделайте 2–3 подхода по 20–40 секунд на каждую сторону.

Ходьба

Ежедневная ходьба дополняет силовую часть программы и помогает увеличить общую физическую активность. Она способствует расходованию энергии, поддерживает подвижность и позволяет больше двигаться без чрезмерной нагрузки на организм.

Необязательно выделять на это много времени за один раз. Можно совершить одну активную прогулку утром или разделить необходимое время на несколько более коротких прогулок в течение дня.

Как выполнять:

Начните ходьбу в вертикальном положении, не напрягая плечи. Первые несколько минут двигайтесь в комфортном темпе. Постепенно ускоряйте шаг. Позвольте рукам естественно двигаться во время ходьбы. Старайтесь сохранять равномерный ритм. В конце постепенно замедлите шаг и восстановите дыхание.

Ходите по 10–30 минут каждый день. При необходимости это время можно разделить на несколько коротких прогулок.

Жим Паллофа

Жим Паллофа отличается от многих традиционных упражнений на пресс тем, что мышцы живота здесь работают не для выполнения движения, а для того, чтобы не допустить его. Эспандер создает тягу сбоку, а корпус должен удерживать туловище в стабильном положении.

Такое упражнение задействует глубокие мышцы живота и помогает развивать контроль над туловищем. Во время движения важно не поворачивать плечи и таз в направлении сопротивления.

Как выполнять:

Закрепите эспандер примерно на уровне груди. Встаньте к нему боком. Возьмитесь за ленту обеими руками и прижмите её к груди. Отойдите в сторону, создав умеренное натяжение. Медленно вытяните руки прямо перед собой. Задержитесь на мгновение, после чего верните руки к груди. Выполните необходимое количество повторений и смените сторону.

Выполните 2–3 подхода по 8–12 повторений в каждую сторону.

Как извлечь максимальную пользу из 21-дневного плана тренировок?

Чтобы за три недели не просто выполнять отдельные упражнения, а постепенно улучшать физическую форму, важна регулярность. Сочетайте тренировки кора с ежедневной ходьбой, достаточным количеством белка и сбалансированным питанием.

Не стоит пытаться компенсировать пропущенную тренировку чрезмерной нагрузкой на следующий день. После 60 лет особенно важно постепенно увеличивать интенсивность и следить за техникой выполнения.

"Главная цель такого плана – не быстро получить рельефный живот, а укрепить мышцы кора, улучшить устойчивость тела и выработать привычку регулярно двигаться. Именно последовательность в течение трех недель может стать хорошей основой для дальнейших результатов", – подчеркивает тренер.

Ранее OBOZ.UA объяснял, как силовые тренировки влияют на здоровье после 60 лет.

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