Как укрепить мышцы ног после 50 лет: 4 эффективных упражнения

После 50 лет организм постепенно теряет мышечную силу, но этот процесс можно замедлить или даже частично вернуть назад. Особенно важно поддерживать тонус ног, ведь именно они отвечают за подвижность, равновесие и ежедневную активность.

К счастью, для этого не обязательно посещать тренажерный зал или пользоваться сложным оборудованием. Существуют простые упражнения в положении стоя, которые помогают эффективно укрепить мышцы и вернуть уверенность в движениях, пишет eatthis.com.

"С возрастом сила ног постепенно снижается, ведь люди становятся менее физически активными. Многие тренируются реже, менее интенсивно и без системности. Также существует определенный генетический фактор, но он не настолько влиятелен, как кажется. Существенные изменения обычно ощутимы после 70 лет", – отмечает физиотерапевт Мэтью Браун.

К ключевым мышечным группам, которые обеспечивают силу ног, относятся квадрицепсы, ягодицы, икроножные мышцы и подколенные сухожилия. Именно поэтому важно регулярно их тренировать. Ниже – четыре упражнения в положении стоя, которые помогут эффективно восстановить силу после 50 лет.

Приседания с весом собственного тела

Станьте ровно, поставив ноги на ширине плеч. Вытяните руки вперед или держите их на бедрах. Сгибайте колени и отводите таз назад, опускаясь в приседания. Опускайтесь до уровня, когда бедра будут параллельны полу. Вернитесь в исходное положение, отталкиваясь пятками. Сделайте 3 подхода по 6-10 повторений.

Выпады вперед

Станьте прямо, ноги – на ширине бедер. Руки держите на бедрах. Сделайте шаг вперед одной ногой. Опускайтесь вниз, сгибая оба колена до примерно 90 градусов. Держите спину ровной и корпус стабильным. Вернитесь в исходное положение, нажимая на переднюю пятку. Выполните 3 подхода по 6-10 повторений на каждую ногу.

Румынская становая тяга с гантелями

Станьте прямо, ноги – на ширине бедер, в руках держите гантели. Слегка согните колени и опустите руки перед бедрами. Отводите таз назад, медленно опуская гантели вдоль ног. Спину держите ровной на протяжении всего движения. Вернитесь в исходное положение, напрягая ягодичные мышцы. Сделайте 3 подхода по 6-10 повторений.

Подъем на платформу (step-up)

Станьте лицом к невысокой платформе или ступеньке. По желанию возьмите легкие гантели. Поставьте одну ногу на возвышение, напрягите корпус и держите спину ровной. Нажмите на пятку опорной ноги и поднимитесь вверх, полностью выпрямив ее. Контролируемо вернитесь вниз. Повторите движение для другой ноги. Выполните 3 подхода по 6-10 повторений.

Эти упражнения не требуют сложного оборудования, но при регулярном выполнении способны значительно улучшить силу и выносливость ног, помогая сохранять активность в любом возрасте.

