Как укрепить руки после 65 лет: 5 эффективных упражнений с бутылками воды

После 65 лет мышцы рук могут постепенно терять силу, из-за чего привычные бытовые движения становятся сложнее. В то же время для поддержания физической формы вовсе не обязательно покупать дорогой спортивный инвентарь.

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Обычные бутылки с водой могут стать простым способом добавить сопротивление во время домашней тренировки. Издание eatthis.com опубликовало пять упражнений, которые помогут проработать бицепсы, трицепсы и плечи и постепенно укрепить руки.

"Упражнения с бутылками с водой подходят для тех, кому нужно более легкое сопротивление и более четкие повторения, прежде чем переходить к тяжелым тренировкам. Во время такой тренировки можно проработать сразу несколько важных зон: бицепсы, трицепсы, плечи и мышцы, отвечающие за силу хвата. При этом особое внимание следует уделять технике, плавности движений и полному контролю над бутылкой", – отмечает тренер Джаррод Ноббе.

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Сгибание рук на бицепс

Это упражнение станет хорошим началом тренировки, поскольку движение хорошо знакомо большинству людей и не требует сложной координации. Бицепсы активно работают при поднятии и переносе предметов, поэтому их укрепление может быть полезно в повседневной жизни.

Главное – не торопиться. Поднимайте бутылки без рывков, а при опускании сохраняйте контроль. Локти при этом должны оставаться у туловища.

Как выполнять:

Встаньте прямо или сядьте на стул, держа бутылку в каждой руке. Опустите руки вдоль туловища. Поверните ладони вперед. Зафиксируйте локти у ребер. Медленно согните руки и поднимите бутылки к плечам. Так же плавно опустите их в исходное положение.

Сделайте 2–3 подхода по 10–15 повторений.

Разгибание рук над головой для трицепсов

Если сложно оттолкнуться от стула, поднять предмет над головой или выпрямить руки, стоит уделить внимание трицепсам. Именно эти мышцы расположены на задней поверхности плеча и активно работают при разгибании локтя.

Для упражнения достаточно одной или двух бутылок. Важно держать локти максимально стабильно и не разводить их в стороны во время движения.

Как выполнять:

Сядьте с прямой спиной или встаньте, поставив ноги примерно на ширину бедер. Возьмите бутылки в руки. Поднимите их над головой. Согните локти и осторожно опустите бутылки за голову. Разогните руки и верните бутылки в исходное положение. Выполняйте повторения медленно, не теряя контроля.

Сделайте 2–3 подхода по 8–12 повторений.

Подъем бутылок перед собой

Передняя часть плеч работает каждый раз, когда мы поднимаем руку перед собой – например, чтобы достать предмет с полки или поставить что-то на столешницу. Фронтальные подъемы позволяют укреплять эти мышцы с умеренным сопротивлением.

Не нужно поднимать бутылки выше плеч. Чрезмерная высота может заставить компенсировать движение шеей или верхней частью спины. Лучше сосредоточиться на плавной траектории.

Как выполнять:

Встаньте ровно, держа бутылку в каждой руке. Расположите руки перед бедрами. Слегка согните локти. Поднимайте руки вперед до уровня плеч. Задержитесь в верхней точке на короткое время. Медленно опустите руки вниз.

Выполните 2–3 подхода по 8–12 повторений.

Боковые подъемы для плеч

Даже легкая бутылка может создавать ощутимую нагрузку, когда рука отводится в сторону. В таком положении плечо работает как длинный рычаг, поэтому нет необходимости использовать большой вес.

Поднимайте бутылки только на ту высоту, которую можете контролировать без раскачивания тела. Если так удобнее, останавливайтесь чуть ниже уровня плеч.

Как выполнять:

Встаньте прямо и возьмите бутылки в обе руки. Опустите руки вдоль тела. Слегка согните локти. Медленно разводите руки в стороны. Остановитесь на удобной высоте. Неспешно опустите бутылки обратно.

Сделайте 2–3 подхода по 8–12 повторений.

Отведение руки назад для трицепса

Это упражнение завершает комплекс и дополнительно нагружает заднюю поверхность рук. Оно имитирует движение разгибания локтя, которое необходимо, например, когда человек отталкивается руками от опоры.

Чтобы сохранить равновесие и правильную технику, можно опереться свободной рукой на стул или собственное бедро. Рабочая рука при этом движется назад, а в момент полного разгибания следует ненадолго напрячь трицепс.

Как выполнять:

Возьмите бутылку правой рукой. Левой рукой обопритесь на устойчивый стул или левое бедро. Немного наклоните туловище вперед, сохраняя спину ровной. Прижмите правый локоть к туловищу. Отведите руку назад. Верните бутылку в исходное положение и после завершения подхода повторите упражнение другой рукой.

Выполните 2–3 подхода по 10–12 повторений на каждую руку.

Как сделать тренировку с бутылками более эффективной после 65 лет?

Для укрепления рук не обязательно сразу использовать большой вес. Даже небольшое сопротивление может быть эффективным, если выполнять упражнения технически правильно и постепенно увеличивать нагрузку.

Такой комплекс можно выполнять примерно 3–5 раз в неделю, в зависимости от самочувствия и общего плана физической активности. Бутылки следует наполнять настолько, чтобы вы могли контролировать каждое движение без рывков.

Когда привычная нагрузка станет слишком лёгкой, её можно постепенно повышать: увеличить количество повторений, использовать бутылку большего объёма или добавить ещё один подход.

Основные советы:

Подбирайте удобные бутылки. Они должны хорошо лежать в ладони и не заставлять вас чрезмерно напрягать пальцы.

Не торопитесь. Особенно важно контролировать момент опускания бутылки – медленная отрицательная фаза увеличивает время работы мышц.

Не поднимайте плечи. Старайтесь держать шею расслабленной, чтобы лишнее напряжение не переходило на верхнюю часть спины.

При необходимости выполняйте упражнения сидя. Такой вариант может помочь лучше контролировать положение тела.

Делайте паузы. Краткая задержка в самой сложной точке движения способна увеличить интенсивность без добавления веса.

Постепенно увеличивайте нагрузку. Если текущий уровень сопротивления уже не представляет достаточного вызова, добавьте несколько повторений или возьмите бутылку побольше.

Главный принцип такой тренировки – не максимальный вес, а качество выполнения. Плавные повторения, правильная техника и постепенное увеличение нагрузки помогут сделать простые упражнения с бутылками полезной частью домашней силовой тренировки после 65 лет.

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