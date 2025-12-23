Как выглядит сестра Магучих, которая старше на 8 лет: рекордсменка мира опубликовала очаровательные фото

Украинская олимпийская чемпионка Парижа-2024 Ярослава Магучих очаровала своих поклонников фотографиями со своей старшей сестрой Анастасией. Легкоатлетка также сделала удивительное признание о том, что при встрече именно ее считают первым ребенком в семье, а не наоборот.

Магучих опубликовала соответствующие снимки на своей странице в социальной сети Instagram. Фотографии собрали более 15 тысяч лайков и десятки комментариев, в которых болельщики отметили красоту двух девушек.

"Когда мы вместе, новые знакомства обычно заканчиваются одинаково – Настю стабильно записывают в "младшие", – подписала пост Ярослава. На фото девушки позируют в разных эмоциональных образах.

Известно, что Анастасия родилась раньше сестры на восемь лет. Именно она привела будущую чемпионку мира и Олимпиаду, а также рекордсменку планеты на первую тренировку. Ярослава позже признавалась, что доводила сестру и та именно по этой причине отдала ее в секцию.

"Ей надоело, что я постоянно бегала по всему дому. Поэтому она решила отвести меня на легкую атлетику, которой и сама занималась в то время. Тогда для меня это была просто игра", – рассказывала атлетка.

Магучих-старшая кроме легкой атлетикой занималась каратэ, по которому является мастером спорта.

