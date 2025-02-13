'Киев-Баскет' с антирекордом проиграл 'Черкаським Мавпам' в Суперлиге Favbet

Столичный "Киев-Баскет" потерпел сенсационное поражение от "Черкаським Мавп" в очередном матче розыгрыша Суперлиги Favbet. Подопечные тренера Дмитрия Забирченко в рамках баббла в Ивано-Франковске уступили соперникам со счетом 69:88, пропустив наибольшее количество очков в сезоне.

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Проблемы у столичного коллектива начались с первых минут игры. Уже в первой четверти киевляне позволили "Мавпам" привезти 15-очковое преимущество, причем фавориты полностью провалились на чужом щите.

После первого перерыва "Киев-Баскету" удалось немного прийти в себя и вдвое сократить отставание. Однако со стартом второй половины поединка "Мавпы" снова ушли в отрыв.

В результате команда из Черкасс ни разу за 40 минут игрового времени не уступала в счете и довела поединок до уверенной победы.

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Ивано-Франковск

"Киев-Баскет" – "Черкаськи Мавпы" – 69:88 (13:28, 22:14, 16:23, 18:23)

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