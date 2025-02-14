'Киев-Баскет' в непростом матче Суперлиги Favbet победил 'Кривбасс'

Столичный "Киев-Баскет" одержал непростую победу над "Кривбассом" со счетом 61:56 в Ивано-Франковске в регулярном чемпионате Суперлиги Favbet.

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"Кривбасс" не очень удачно начал матч, набрав всего 4 очка за стартовые 8 минут, но результативная концовка подопечных Александра Вороны позволила фактически до минимума сократить отставание после первой четверти – 11:13. А выигранная концовка второй четверти при равной игре позволила "Кривбассу" даже выиграть первую половину 33:28.

Впрочем, третья четверть снова стала неудачной для "Кривбасса" – всего два очка за 9 минут и 7 в общей сложности за десятиминутку позволили "Киев-Баскету" повести с двусмысленной разницей. При этом следует отметить, что и Киев-Баскет был далек от своей лучшей игры, поэтому позволил "Кривбассу" вернуться в игру и до минимума сократить отставание.

Решающими стали два очка Сандула за 27 секунд до конца, его же подбор в защите, после чего на нем сфолили и Сандул двумя точными штрафными установил конечный результат.

Максим стал лучшим игроком матча с 17 очками и 15 подборами, также дабл-дабл оформил Денис Клевзуник – 12 очков, 11 подборов. У "Кривбасса" Джимми Келли набрал 16 очков, а Михаил Бублик записал в актив 13 баллов.

Суперлига Favbet. Регулярный чемпионат

Ивано-Франковск, Манеж КФВ

"Киев-Баскет" – "Кривбасс" – 61:56 (13:11, 15:22, 20:7, 13:16)

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