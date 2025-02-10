'Клизма и дерьмо': чемпион мира из РФ, который оскорблял Магучих, отметился хамством о выборах президента МОК

Российский легкоатлет Сергей Шубенков, который цинично высмеивал Ярославу Магучих и жаловался на украинцев, оскорбительно высказался о кандидатах в президенты Международного олимпийского комитета (МОК). Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами отметил, что никто из функционеров не настроен позитивно в отношении спортсменов из РФ.

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Об этом Шубенков заявил в интервью пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс". 34-летний уроженец Барнаула также выступил с требование к президенту Международной федерации легкой атлетики (World Athletics) Себастьяну Коу, который также намерен стать главой МОК, разделить дисциплины.

"Это как в "Южном парке" – у нас будут выборы между дурацкой клизмой и сэндвичем с дерьмом. Я, правда, не знаю. Ну, пусть будет Самаранч-младший. Единственное, в чем соглашусь с Коу, возможно, это даже прозвучит крамольно – легкую атлетику нужно разводить по видам. Плохо уживаются вместе спринт, выносливость, толкания, метания и все прочее. Если проводить соревнования, то по отдельным видам – в этом больше перспектив и легче продавать билеты", – сказал Шубенков.

Выборы нового президента МОК пройдут 20 марта. На пост претендуют Фейсал ибн Хусейн (Иордания), Себастьян Коу (Великобритания), Кирсти Ковентри (Зимбабве), Хуан Антонио Самаранч-младший (Испания), Юхан Элиаш (Швеция), Давид Лапартьян (Франция) и Моринари Ватанабе (Япония).

Как сообщал OBOZ.UA, российский легкоатлет Сергей Шубенков устроил нытье из-за смены президента МОК.

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